Pure storage攻台灣 獲上市網通大廠導入

全球資料儲存成長最快速的Pure storage看好台灣企業和金融機構加速數位轉型，深耕資料儲存解決方案，Pure Storage台灣總經理吳元愷今日首度透露，國內排名前三大的上市網通大廠，導入該公司的資料儲存方案後，短短幾年，營運大增 、生產效率大幅提升，為企業運用AI人工智慧系統，將資料分析轉化為企業價值的最佳寫照。

Pure storage是美國那斯達克上市公司，也是在矽谷新創公司首家營收突破10億美元的公司。昨天特別針對儲存服務的商業模式及技術，發布明年資料運算與儲存服務預測報告。

Pure Storage台灣技術總監何與暉指出， 數位轉型已成為包括政府、金融機和各企業加速推動重心，更是IT投資重點。他表示，因應數位轉型，包括資安、資料快速分析 雲管理和AI及機器學習七大領域，是企業加大IT和資料儲存管理重心 。

他也提出，為因應數位轉型的需求，資料運算和儲存服務，明年將也進入訂閱模式的全新的商業模式，且有更多的基礎架構選擇出現，分析技術也會更多元化。許多企業將IT投資轉而視為營業費用的一環，對儲存服務擁有標準化、API驅動管理、能夠無限擴充、具彈性，且能按照用量計費等期待。

吳元愷表示，Pure Storage切入台灣市場時間雖不長，但專業化的資料儲存和分析解決方案，正好搭上數位轉型列片，因此很快獲金融、醫療、科技，甚至政府部門採用。

他指出國內前三大網通設計公司，就導入Pure Storage的儲存解決方案，透過料號和營運管理，達到即時監控、快速回報 、加速決策，營收增幅相當可觀，是將資料分析轉化價值最佳證明。

遠東醫電就與Pure Storage 攜手合作，建立遠端醫護系統。遠東醫電總經理鄧俊男表示，透過Pure Storage協助，讓醫療所蒐集到的龐大而複雜的資料，能夠以更簡便、更迅速的方式存取，進而縮減病人看診的等待時間，並透過資料的分析更精準預測病人的潛在危機。