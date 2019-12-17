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台綜院預測2020年優於今年 估經濟成長2.63%

2019-12-17 15:59經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

台灣綜合研究院今（17）日公布經濟預測，受到台商回台投資優於預期，上修2019年經濟成長率為2.59%，並預測2020年成長動能延續且優於今年，估全年經濟成長率達2.63%。

台綜院長吳再益指出，今年全球貿易與地緣政治局勢惡化加劇，導致全球資本投資與商品貿易需求下降，主要國際預測機構下修原先樂觀的成長預期。展望明年，預期全球緊張局勢與總體經濟壓力有望取得平衡，成長應能止穩。

台綜院分析，台灣自2017年第4季經歷景氣循環高峰後，成長表現逐季下滑，2018年下半年又因美中貿易爭端惡化，全球貿易量成長急降，連帶影響經濟表現。

回顧過去一年，第1季經濟成長1.84%為此波景氣谷底，第2季起受惠於全球供應鏈轉變帶來的貿易轉單效果，半導體業出口大幅成長，以及台商回台投資超過 7,000億台幣的內需利多，成長持續回升，整體表現優於預期，為此修正2019全年經濟成長率預估值為2.59%。

展望2020年，全球經濟成長預期雖然未有明顯復甦，但全球貿易成長應有較大反彈空間。在內需方面，此波台商回流投資以及公部門建設計畫的持續落實，維持內需成長的基本動能，預估明年台灣經濟成長優於今年，2020全年經濟成長率為 2.63%。

民間消費部分，股市表現維持高檔雖帶來財富效果，但民眾實質薪資成長停滯，制約整體消費成長力道，面臨未來景氣不確定因素，預估2019年與2020年的實質民間消費仍為持平表現，成長率預估值分別為1.99%及1.95%。

民間投資方面，政府已持續提升公部門投資，改善企業經營的基礎環境，「歡迎台商回台投資行動方案」正值投資擴廠階段，為台灣長期低迷的投資環境帶來喜訊，支撐國內成長動能，預估2019年與 2020 年實質民間投資成長率分別為7.5%與 3.83%。

國際貿易方面，中美貿易爭端暫歇，預估2020年全球貿易將有所反彈，貢獻台灣出口成長動能，國內資本設備進口需求亦將帶動進口成長，2020年外需市場表現將優於今年，預估2020 年實質商品及勞務輸出成長率為2.42%，實質商品及勞務輸入成長率為2.34%。

台灣綜合研究院今（17）日公布經濟預測，受到台商回台投資優於預期，上修2019年...
台灣綜合研究院今（17）日公布經濟預測，受到台商回台投資優於預期，上修2019年經濟成長率為2.59%，並預測2020年成長動能延續且優於今年，估全年經濟成長率達2.63%。圖／台綜院提供
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