傳ECFA明年到期、工商界挺韓 經部：不要自己嚇自己

針對商總理事長賴正鎰表示，明年ECFA（兩岸經濟合作架構協議）就會到期，到期後台灣出口就會大受影響，這些都需要未雨綢繆，就此而言，韓國瑜的政策較能解決問題。對此，經濟部回應表示：「不要自己嚇自己」。

有關ECFA到期的議題，經濟部表示，目前ECFA仍在持續執行中，條文中沒有所謂10年（明年）到期的規定，我方也沒有收到中方任何通知要終止條款的訊息。

經濟部強調，目前看來並沒有任何影響出口的問題，希望大家不要自己嚇自己、被錯誤的資訊所誤導。