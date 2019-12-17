延遲一天要罰600多萬元 台北雙子星力拚2026年完工

投資金額超過600億元的台北雙子星聯開案，歷時14年、經過五次流標，今(17)日終於迎來簽約喜訊，全案預計2026年興建完工，得標方藍天宏匯團隊董事長許崑泰會後表示，力拚表定時間內完工，因為延遲一天要罰606萬元。

台北雙子星聯開案地理位置優越，不僅具有全台最優越的六鐵共構，每日通勤人潮超過50萬人次的交通條件，兩基地面積達9,600坪，預估投資金額達606億元、開發量體約16.6萬坪。

許崑泰指出，藍天宏匯團隊預計在簽約後1年半到2年內，要通過都審、環評等程序取得建照，而兩基地開發時間分別為5年半與6年半，預計想搶在2026年完工。

至於興建進度是否要加快腳步？許崑泰說，團隊評估後認為，台北雙子星應該可以提前完工，而且必須要在表定時程內完工，依約在取得建照、開工後，兩基地的開發時間分別為5年半與6年半，每延遲一天將罰預估投資總額的萬分之一，也就是說超過1天換算後約罰606萬元，10天就要罰至6000多萬元，相當可觀。

不過，許崑泰自信地說，「我們的團隊有堅強的開發實力，我相信一定能把它(台北雙子星)蓋得很好！」

台北雙子星將引入國際觀光旅館、百貨零售及商務辦公等多元業態，未來落成將提供1.6萬個就業機會，並可創造千億元以上的經濟產值。