遠航事件 勞動部公布張綱維相關12家公司勞檢結果

遠航上周無預警宣布停業後，雖然又申請復飛，但勞動部啟動預警式勞檢，勞檢遠航五個據點及張綱維旗名下及投資的關係企業11家公司，勞動部長許銘春表示，勞檢結果並無欠工資及勞健保情事。

不過針對現行大量勞工解僱保護法，對於無預警停業無法即時限制出境，許銘春表示會審慎研議修改大解法，針對無預警停業訂定負責人限制出境等有效保障措施。

許銘春表示，大解法預警式查訪，雖然目前沒有異常情形，但勞動部也要求地方政府在一周內，會同會計、律師等就其相關企業及掛名負責公司，就財務部分進行更精確預警訪查，希望配合專業人員做更深入了解，相關經費由勞動部負責。

上周北市勞動局雖已第一時間進入遠航台北總公司勞檢，但為防止遠航其他五個營業據點及張綱維名下投資公司也有財務問題。勞動部啟動「預警式入廠訪查」，上周五發函給所屬的地方政府，前往訪視清查公司營運狀況。

查訪對象包括張綱維名下的六家建設公司，包括遠行旅行社、名人旅行社、樺福建設開發公司、樺壹租賃公司、遠向建設公司及銘漢建設開發公司。另外張綱維投資的五家關係企業則有樺福育樂公司、樺澄開發公司、柏德開發公司、樺澎開發公司及樺璽公司。

許銘春表示，職安署昨天啟動勞檢遠航的五個營業據點台中、高雄、金門、澎湖、桃園等，近三個月都無積欠工資或欠繳勞健保費用，也沒有大量或解僱勞工情事。

至於地方政府回報勞檢張綱維擔任負責人的六家公司，以及名下投資企業，其中三家雖有營業登記，但無營事實，分別是樺福育樂、柏德開發及華璽公司，其餘九家公司目前也都無欠工或勞健保情事，亦無大量異常或解僱勞工情事。

不過關係企業之一的樺澄開發公司，因為某專案營運狀況欠佳，21名員工將在月底陸續分批資遣，目前勞資正就合意離職與資遣協議，該公司也無歇業計畫。

此外，大解法對於大量解僱公司，若要啟動負責限制出境機制，必須符合大量解僱人數達一定門檻及金額，且經限期給付等程序，外界質疑以遠航為例，無法有效在第一時間限制張綱維出境，

許銘春表示，此案的確發現大解法出現無法有效及時阻止負責人出境狀況，此次幸好勞動部與移民署馬上同步示警，監控張綱維出境狀況，後來才由檢察官約談後正式限制出境，未來勞動部會審慎研議，是否針對大解法中，有關無預警停業狀況規定進一步有效措施，確保勞工權益不受影響。