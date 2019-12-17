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遠航及張綱維名下事業體 許銘春：勞檢無異常

2019-12-17 11:07聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

遠東航空上周四無預警爆停飛，隔天又宣布要復飛。勞動部昨天對遠航全台5據點展開勞動檢查，勞動部長許銘春今早表示，經查都沒有積欠員工薪水、欠繳勞健保、大量解僱等，遠航董事長張綱維名下相關事業體，也都無異常。至於「大量解僱勞工保護法」無法及時嚇阻雇主無預警停業，許銘春表示將檢討、審慎研議。

許銘春指出，職安署昨赴遠航位於澎湖、台中、金門、高雄等營業據點勞檢，遠航員工1024人，均無積欠工資、欠繳勞健保費用、大量或異常解僱勞工情形。

此外，勞動部也針對張綱維擔任負責人的7家公司，以及名下樺福建設投資的5家企業進行勞檢，其他相關企業員工數65人，都無異常。但其中的樺福育樂事業、柏德開發、樺璽3家公司，雖然有營業登記，但已經沒有營運事實，也沒有勞工。

各地方政府回報的預警式查訪都沒異常，許銘春說，已經要求一周內再會同會計師、律師等專業人員就企業財務進行更精確地查訪。

許銘春表示，勞動部上周在第一時間已跟交通部組成應變小組，也請內政部在張綱維出境時，要預警通報勞動部。由於交通部民航局明天才決議是否同意遠航復飛，她強調，就算未來民航局不同意遠航復飛，仍須依約付員工薪資。若公司必須大量解僱員工，勞動部將要求遠航須依法通報解雇計畫書、跟員工協商，確保員工權益不受影響。

因外界質疑，「大量解僱勞工保護法」對企業負責人限制出境的規範，未能有效嚇阻無預警停業的惡質雇主，許銘春回應，將就這部分進行檢討、審慎研議，看能否有更有效的措施。

勞動部長許銘春今早說明遠航勞檢結果。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今早說明遠航勞檢結果。記者葉冠妤/攝影
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遠航勞動部張綱維

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