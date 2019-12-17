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柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

訂單少中美貿易戰 嘉義縣2家公司資遣員工放無薪假

2019-12-17 10:32聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

受中美貿易戰衝擊，嘉義縣太保市嘉太工業區1家國內知名鑄造公司，向縣府社會局申報77名員工，從11月到下月明年元月11日，放無薪假；另偏鄉六腳鄉一家製造太陽眼鏡光學公司，因外銷美國訂單減少，業務緊縮虧損，依勞基法通報大量解僱計畫書，8月15日協商資遣員工22人，兩家公司出現放無薪假及資遣員工，雖未發生勞資糾紛，卻引發外界憂慮景氣低迷，失業潮會出現。

社會局指出，放無薪假這家鑄造公司，員工共164人，實施減少工時人數77人，實施方式為每周休2日無薪假，實施期間從11月到下月3日； 涂姓總經理說，公司製造工具機，內銷占7成，外銷日本大陸等占3成，放無薪假主因是中美貿易大戰，銷大陸訂單減少，為節流減少成本，放無薪假，安排員工在廠上課進修，整理廠房設備。

涂姓總經理說，放無薪假上課有職訓局補貼，勞工有錢領，過去因應金融危機也曾放短期無薪假，下月3日無薪假結束，不會再延期。工業局嘉太工業區服務中心說，這家鑄造公司員工正常上班，未接獲員工放無薪假的通報。

另依勞基法，大量解僱員工的六腳鄉一家光學公司，總員工數44人，因虧損、業務緊縮，在6月12日通報社會局大量解僱計畫書，8月15日協商解僱30人員，實際資遣員工22人。公司人員說，公司以製造太陽眼鏡為主，會資遣員工是因為外銷美國訂單減少。

嘉縣工業會理事長林宸慶說，受一例一休增加用人成本，以及中美貿易戰衝擊，許多製造業經營得很辛苦，苦撐待變，嘉縣要轉型工業，但轉型會產生陣痛，業者最怕銀行抽銀根，面對轉型 希望政府協助，協調銀行勿對經營困難企業抽銀根。嘉縣總工會理事長鄭介維說，2家放無薪假及資遣員工公司都未組織工會，總工會未接獲通報，會了解維護勞工權益。

受中美貿易戰衝擊，嘉義縣太保市嘉太工業區1家國內知名鑄造公司，向縣府社會局申報7...
受中美貿易戰衝擊，嘉義縣太保市嘉太工業區1家國內知名鑄造公司，向縣府社會局申報77名員工，從11月到下月明年元月11日，放無薪假。圖／取自嘉太工業區服務中心官網
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無薪假資遣

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