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比RIMOWA 更潮 義大利「仿撞行李箱」登台了

2019-12-17 09:41經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

瞄準逐年快速成長的海外旅遊商機，特力集團2019年冬天首度跨足時尚品牌，引進來自義大利的Crash Baggage行李箱品牌，該品牌行李箱最具標識性的設計，就屬凹痕、仿撞元素，幽默訴求行李箱何必小心輕放，擦撞不再成問題，預先撞擊過的行李箱外型，已風靡國際潮人時尚圈。

Crash Baggage台灣區品牌經理陳瑋玟指出，台灣行李箱整體市場需求快速成長，消費者要求獨特性與個人化需求提高，Crash Baggage外型獨特、辨識度高、設計感強烈，台灣定價亦貼近歐洲零售價，部分品項售價甚至還低於當地，但同步歐洲享有保固年限、售後暨維修服務。

陳瑋玟進一步指出，Crash Baggage國外銷售據點多以時尚選品店為主，但由於此類型的店鋪在台灣尚未形成主流市場，因此目前將以電商平台為主要銷售通路，具潮流風向指標的選物店為輔。

Crash Baggage創辦人兼設計師Francesco Pavia此次也親自訪台分享Crash Baggage的設計特色，他指出，Crash Baggage採用聚碳酸酯（PC）強化箱體外殼，高抗衝擊之餘仍保有輕便度，最小尺寸的登機箱僅2.6kg，同時，為確保行李箱在運輸途中可能產生的損傷，不再成為令人牽掛的煩惱，他精算箱體各個最容易遭受撞擊的角度，並預先製造出完美的凹痕，每個位置皆經科學仔細運算過，足以面對旅途中各種粗心大意的對待，即使每趟旅程中多出一點傷痕，也將只是更加個性化的旅程印記。

同時，Crash Baggage行李箱還配置360度靜音萬向輪訴求穩定好拖拉，以及美國海關專用TSA海關鎖與密碼鎖雙重保障行李安全，鋁合金多段式拉桿，適合不同身型的使用者，箱內設置交叉綁帶以及內層拉鍊隔網袋，另有側邊小物收納袋，取用更便利。

Crash Baggage自2013年初試啼聲的PIONEER系列開始，已陸續發展出ICON、STRIPES、SHARE等行李箱系列，並有同為人氣商品的Mini隨身包。

海關

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