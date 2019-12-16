財經觀點／資料經濟時代 GDPR不可少

台經院歐洲研究中心主任葉基仁。 圖╱台經院提供 分享 facebook 史上最嚴格的個資法─歐盟一般資料保護規則（ＧＤＰＲ）去年上路，任何企業的商品有販賣到歐盟，或者運用到任何歐盟企業、自然人或公務機關的個體資料，都要遵守ＧＤＰＲ。國發會近期三度與歐盟協商台灣的適足性認定，未來也勢必要修現行的個資法因應。

其實不只商業活動，非營利性質的學術參訪交流團，只要涉及跟歐洲公民之間的資料交易、交換、交流行為，都會受到影響。若台灣無法以政府層級取得歐盟ＧＤＰＲ的適足性認定，未來台灣企業或民間組織與歐盟或符合ＧＤＰＲ認定的國家資訊交換時，就必須自行負擔合規成本，否則也可能受罰。

也就是說，按照歐盟的規範，台灣的各類型產業企業，都會面臨各種法規上調整，取得ＧＤＰＲ適應，增加企業自行負擔成本。

ＧＤＰＲ甚至規範五百人以上的組織，必須成立個資保護單位或是設立資訊長，種種規範對中小企業來說，其實很容易疏忽；因此，現在已經有許多律師、會計師事務所，提供整套產業模組的方式，幫助中小企業降低ＧＤＰＲ合規成本。

ＧＤＰＲ不只規範台歐間的往來，也包含取得認定的非歐盟國家。台灣長期以來與日本有非常深度且頻繁的經貿交流，由於日本已經取得歐盟ＧＤＰＲ的認定，他們一切都必須符合ＧＤＰＲ規範，因此，我們與日本之間的商業或動、學術交流，只要設及任何資訊交換，也都必須受到規範。

從大層面來看，進入資料經濟時代，未來資料跨境傳輸勢必趨漸頻繁，如果沒有取得ＧＤＰＲ的適足性認定，台灣在跨境傳輸速度就可能拖慢。若未來愈來愈多國家取得ＧＤＰＲ認定，台灣在個資保護上也可能與國際脫軌。