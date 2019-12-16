1萬張臉綜合體 AI台灣人戴怡宛找工作玩臉書

市調機構指出，利用人工智慧（AI）判斷並理解實體環境的電腦視覺，是未來3到5年最重要技術之一。「雙城街」團隊發想廣告企劃，運用AI技術結合1萬個台灣人臉孔，創造出AI台灣人「戴怡宛」。

市場研究機構Gartner的調查顯示，28%的行銷人員將人工智慧和機器學習列為影響未來市場行銷的前3大技術，且已有87%的行銷組織開始追求一定程度的個人化功能。

根據自由時報的報導，「雙城街」團隊有4名成員，今年為了參加坎城青年創意競賽的台灣代表隊選拔，發想出「戴怡宛」企劃。

「戴怡宛」企劃網站資料顯示，開發團隊運用AI技術，結合了1萬個台灣人臉孔打造出「戴怡宛」，從YouTube介紹影片可以發現使用臉孔包含總統蔡英文、前總統馬英九、行政院長蘇貞昌、國民黨總統候選人韓國瑜、台北市立委參選人吳怡農等。

網站資料指出，「戴怡宛」名字取自Taiwan諧音，是台灣的擬人化，她的工作經歷是以台灣在永續發展的成就為基礎，希望讓更多人認識台灣。開發團隊還用「戴怡宛」履歷在LinkedIn申請工作，也幫她成立臉書帳號，提升能見度。

自由時報的報導指出，「雙城街」團隊設定的最大目標，是希望「戴怡宛」獲得國際組織的工作機會，藉此證明「戴怡宛能幫忙（Taiwan can help）」。