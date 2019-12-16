太流捍衛經營合法性 對李恒隆和郭明忠提刑事告訴

遠百今（16）日代子公司太平洋流通投資（簡稱太流）股份有限公司公告，前太流董事長李恒隆及新加坡麵包物語集團（BreadTalk Group）主席郭明忠，近日於媒體刊登廣告或受訪，傳播多項與公司相關之不實言論，涉嫌加重誹謗等刑事責任，今委請律師提起刑事告訴。

太流表示，李、郭二人一再對外誆稱太流公司登記不實，事實上遠東集團對太流進行增資、及主管機關辦理增資登記之合法性，業經多件民事、刑事、行政訴訟案件判決確認合法有效。

太流提到，郭明忠自稱藉購買李恒隆股份，將取得子公司遠東SOGO百貨之控制權，然郭明忠（或其所投資之天義公司）迄今並未依法獲得任何股權移轉。縱使未來郭明忠依法取得李恒隆股份，該股份僅佔本公司股權之0.15%，無法影響遠東SOGO經營權。

郭明忠多次表達欲透過台星經濟夥伴協定，聲請對太流登記事項仲裁，然主管機關係依照我國法院之確定判決辦理公司登記，並無涉及對外國投資人不平等待遇之情事，監察院亦於今年作成調查報告，認定經濟部辦理相關登記，並無違法不當。

太流也表示，於2002年起，遠東集團投入上百億資源，挽救當時處於財務危機之本公司及SOGO百貨，並維持良好業務迄今，業界眾所皆知，郭、李二人誣指遠東集團未付一分錢云云，禁不起事實檢驗。

太流澄清中提到：「以上各項事實，本公司已多次對外說明，惟李、郭二人仍一再對外傳播與事實不符之相關資訊，為維護本公司及各利害關係人之權益，本公司不得不對提起相關刑事訴訟，未來如李、郭二人如繼續透過媒體或施壓民意代表，散布不實言論，本公司亦將續行採取法律行動，以懲不法。」