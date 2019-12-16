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行政院經貿辦舉辦國際研討會 談WTO改革挑戰與內涵

2019-12-16 19:54經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院經貿談判辦公室今（16）日舉辦「WTO國際研討會」，行政院政委兼談判總代表鄧振中直指，目前是世界貿易組織（WTO）改革關鍵時刻，今年研討會彰顯我國願意持續積極與WTO會員共同推動WTO改革及談判，藉此次研討會豐碩成果，可做為我政府與企業因應WTO事務的重要參考。 

行政院經貿辦今日舉辦的WTO國際研討會，邀請國內外知名學者曾任WTO上訴機構成員的世界貿易學院院長Peter Van den Bossche 教授、美國哈佛大學法學院Mark Wu教授、加拿大外貿部的前經濟顧問Dan Ciuriak舉辦講座，並邀請國內頂尖國貿專家、學者等人與談。

經貿辦指出，本次研討會重點談WTO面臨的挑戰、國家安全條款之運用以及數位貿易等關鍵議題，與會者就上述議題進行對話，以促進台灣對WTO的參與貢獻。

經貿辦指出，在WTO面臨的挑戰議題，與會者都同意WTO對國際貿易重要性，及該組織過去重大貢獻，還有當前多邊貿易體系危機，同時也認為WTO改革，應包含談判功能及規則的改革、監督機制與透明化的要求以及爭端處理制度的變革等。

行政院經貿辦表示，關於國家安全例外條款適用議題，與會者認為在地緣政治對立年代，各國將增加運用威脅手段強迫對方就範，貿易將會是重要手段之一，因此本條款被使用的可能性增加，且可運用議題空間大。另外運用的手段可能涉及企業的營業行為，因此企業界應有所準備因應此種情勢，並及早從國際布局。

行政院經貿談判辦公室舉辦「WTO國際研討會」，邀請國內外專家學者與談。行政院經貿...
行政院經貿談判辦公室舉辦「WTO國際研討會」，邀請國內外專家學者與談。行政院經貿談判辦公室提供
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