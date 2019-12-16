美中貿易戰和政策助攻 台商持續回流投資台灣

經濟日報與經濟部共同主辦的「投資台灣論壇」，今（16）日重磅登場，在16日下午兩場專題座談當中，「攜手台商，投資台灣」這場座談，由玉山金控總經理黃男州、台灣經濟研究院院長張建一、經濟部中小企業處處長何晉滄及勤業眾信總裁賴冠仲等重量級來賓對談，共同來探討企業投資台灣效益，台商回台投資、境外資金回流是2019年火熱的議題，玉山金控總經理黃男州指出，最近的確有看到台商積極回台，勤業眾信總裁賴冠仲表示，2020年將有機會更多台商回流。