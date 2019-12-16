首座三合一再生能源運維中心動工 讓運維人才在地生根

台電轉投資的台汽電集團投資5億元台灣首座整合離岸風電、陸域風電、太陽光電再生能源運維中心今天在鹿港彰濱工業區動工，預定將於109年10月完工營運，負責興建的台汽電集團子公司星能公司董事長蔡進發表示，希望未來能讓運維人才在地生根。

蔡進發表示，政府近年全力推動再生能源政策，至2025年再生能源的佔比將達到20%，未來後續的運維工作變得十分重要，彰化彰濱工業區目前有全台最大的台電公司100MW太陽光電廠，彰化外海未來也將擁有全台最多的離岸風場，所以這座運維中心特別選擇設置在彰濱工業區內，距離彰化漁港運維碼頭只有300公尺，鄰近彰化離岸風力運維碼頭，無論是離岸風電、陸域風電或太陽光電，均可就近提供各開發商在後勤工作上最佳、最便捷的服務。

蔡進發表示，興建此運維中心是先向歐洲有經驗的運維廠商取經，以符合未來離岸風電等需求，由於未來需要大量運維人員，因離岸風機國內還沒有相關經驗，初期前二年會和歐洲運維廠商合作，包括海事協調訓練等，也會和中部院校合作，培育國內運維人才。

由於強調將進行本土運維人才培育，創造就業機會，蔡進發說，目前陸域風電工程師的月薪約在6、7萬元，大約年領17、18個月，未來離岸風電工程師薪水會比陸域風機工程師還高，都是百萬年薪以上，除了深具技術性，工程師也要有能吃苦的特質。

台汽電公司董事長張明杰表示，台汽電集團負責再生能源業務的子公司星能公司經過一年多的籌劃，並借助承攬台電公司陸域風電多年運維的經驗，同時遠赴歐洲考察離岸風電運維技術，規劃建置全台第一座再生能源運維中心，讓再生能源能真正本土化。

彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化縣府會全力配合再生能源運維中心開發工作，他也要強調王惠美縣長沒有反綠能，只是反對躁進能源政策，希望能源政策能務實穩定的走，像台中火力發電廠的空汙，讓很多中部人都有肺部狀況，政府應正視此問題。