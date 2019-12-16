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沈榮津：半導體再投資2.7兆 維持台灣領先地位

2019-12-16 18:25經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部長沈榮津今（16）日出席經濟日報與經濟部共同主辦的「投資台灣論壇」時表示，各項內外在環境改變，將推進台灣成為四個中心：全球高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程中心、綠能發展中心。其中，沈榮津指出，未來台積電、美光等半導體廠商，合計還會再投資2.7兆元，乘勝追擊，維持台灣在半導體產業的領先優勢。

近年來各項內外在環境劇烈改變，如美中貿易紛爭、5+2產業投資以及新科技接踵而來促使企業面臨數位轉型，導入智慧化生產。沈榮津表示，這是台灣產業升級轉型的契機，台灣正朝高階製造、高科技研發、半導體製程及綠能等四大方向發展，創造台灣20至30年的經濟榮景。

因應美中紛爭，台商將高階生產移回台灣、中低階移至東南亞國家。而美中雙方在13日協議暫停加徵關稅，沈榮津說，確實讓企業鬆了一口氣，但並不會影響台商落實投資，台企均已感受全球市場布局的必要性，按計畫分散風險布局生產基地。

此外，沈榮津說，企業也考量高階技術產品的研發製造存在資安議題，許多國際大廠也要求台商一定要將高階產線移回台灣，因此，判斷美中成第一階段協議對台商投資落實不會有太大影響，預計平均以每年2,000億元的速度，維持三至四年的投資進程，不過，明後年會是投資落實的高峰期。

沈榮津並指出，經濟部在審核台商回台投資時，觀察到企業均認知台灣的土地、勞工及水電等成本不適合「重操舊業」。因此，台商在將生產線移回台灣時，也紛紛設立營運總部或研發中心，導入智慧化生產，這一波投資將使台灣重新被定位「全球高階製造中心」。

此外，去年我國物聯網產業產值首度突破兆元，2018年產值達1.17兆，沈榮津說，包括Microsoft、Google、Facebook、Amazon和Nvidia等國際大廠都紛紛來台合作推動研發投資，促使台灣朝向「高科技研發中心」邁進。

值得注意的是，沈榮津指出，未來包括台積電、美光、華邦電、力積電等半導體廠商，合計還會再投資2.7兆元，吸引半導體材料、設備等外商來台設廠，維持台灣在半導體產業的領先優勢，確保台灣坐穩「半導體先進製程中心」的地位。

而能源轉型是國際趨勢，台灣目標在2025年達成太陽光電20GW、離岸風電5.7GW的裝置容量。沈榮津說，台灣在離岸風電的發展，已是亞洲風場的先進領頭羊，透過內需市場成就綠能科技的練兵，培養60餘家風機零組件廠商、35家海事工程業者，以及二大水下基礎聚落，打造「綠能發展中心」。

經濟部長沈榮津今（16）日出席經濟日報與經濟部共同主辦的「投資台灣論壇」時指出，...
經濟部長沈榮津今（16）日出席經濟日報與經濟部共同主辦的「投資台灣論壇」時指出，未來包括台積電、美光、華邦電、力積電等半導體廠商，合計還會再投資2.7兆元，吸引半導體材料、設備等外商來台設廠，維持台灣在半導體產業的領先優勢，確保台灣坐穩「半導體先進製程中心」的地位。記者林于蘅翻攝
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沈榮津半導體台商

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