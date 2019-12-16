台南沙崙智慧綠能科學城啟用 打造「北林口、南沙崙」

號稱國內第一座「兼具自然人文科技」、高鐵台南站旁的「沙崙智慧綠能科學城」，今天由副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁見證啟用，所屬「綠能科技示範場域」，今天也開放招商業者及法人單位進駐，將成為「完整的綠能科技產業研發聚落」。

陳建仁表示，工研院具有台灣先民的拓荒精神，他要大家給工研院鼓掌，也感謝他的學生陳其邁在行政院關注協調各單位，加上台南市政府全力配合，代表蔡英文總統領導的執行力，經濟成長會是四小龍第一。

陳建仁強調，沙崙智慧綠能科學城是蔡政府大力推動的五加二產業創新計畫，跨部會合作的大型計畫，要打造「北林口、南沙崙」成為台灣未來發展的里程碑。

這座「綠能科學城」肩負打造台南作為台灣新世代科技重鎮，結合半徑45公里內的30座科學園區、工業區，「將形成綠能創新產業生態系、打造台灣的綠金聚落」。

「沙崙智慧綠能科學城」當中由經濟部負責的「綠能科技示範場域」，今天開放進駐，經濟部次長曾文生表示，從去年4月到今天短短607天完成「鑽石級綠能建築」，地點位居各科技重鎮中心，完整規畫將能展示推廣各項綠能成果。

曾文生感謝眾多廠商簽約申請進駐，研發各種綠能產品、節能設備；「示範場域」將提供各式各樣的認證空間，給進駐廠商進行各項實驗，目前已有20家廠商將與經濟部簽約，相關認證設施完成後，會有更多廠商前來投入研發工作。

曾文生強調，這裡是南台灣首座完整研發聚落，交通方便就在高鐵台南站旁，希望對新創研發有興趣青年或廠商，到這裡找到發展機會。

工研院董事長李世光表示，總統蔡英文上任3年來將綠能列為重點產業，工研院感謝政府大力支持，台南市在最短時間給與建築執照。整個園區是最新智慧型建築，規畫讓綠能相關產業能有完善測試場域，有最好的生活環境，促進產官學研更能緊密結合。

黃偉哲指出，短短607天將沙地變成綠能科技城，今天還有少數人要杯葛綠能，「我們必須態度堅定，耐心溝通說明」。

今天率先落成的是經濟部建設的「綠能科技示範場域」，主要目標是讓技術成熟度較高的綠能科技快速產業化，從動工到今天進駐，僅耗時約1年9個月。