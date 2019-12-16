落實汙染者付費 環保署將修溫管法

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會(UNFCCC COP25) 昨（15）日剛落幕，率團參與的環保署署長張子敬今日表示，台灣在對抗氣候變遷工作中沒有缺席。他表示，環保署將啟動溫管法檢討修正，包括落實汙染者付費精神等。

環保署表示，去年已核定國家整體「溫室氣體減量推動方案」及能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同承擔的減碳責任，今年9月更完成 22個直轄市及縣市政府提交因地制宜的「溫室氣體管制執行方案」，符合氣候公約所訴求公開透明的國家貢獻。

此外2015年所通過的溫管法，明定國家長期減碳目標，將在2050年將溫室氣體排放量降為2005年排放量50%以下，不過張子敬表示，回顧施行四年來，未來勢必需要更多管制工具及誘因制度，因此，環保署將啟動溫管法檢討修正。

張子敬指出，修法方向包括強化部門減量管理機制、強化大型排放源的管制及申報作法、落實污染者付費精神、強化氣候變遷調適等作為。短期內，環保署將進行各部門第二期溫室氣體階段管制目標（2021年-2025年）的減量責任分配，訂定過程亦將落實公眾參與程序。