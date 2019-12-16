親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

雙子星案17日簽約 估6年9個月完工

2019-12-16 18:10中央社 台北16日電

雙子星開發案明天將正式簽約，台北市柯文哲與台北雙星董事長許崑泰將親自出席。預計6年9個月可完工，將提供1.6萬個就業機會。

台北市捷運局表示，台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（C1/D1土地開發案）將於明天與台北雙星股份有限公司正式簽約，台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰均將出席簽署。

北市捷運局10月18日正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為C1/D1土地開發案最優申請人，並要求藍天宏匯團隊於12月16日前設立專案公司及繳納履約保證金。

藍天宏匯團隊於通知期限內完成新專案公司台北雙星股份有限公司設立及履約保證金繳納，依投標須知規定取得與北市府簽訂投資契約資格。

全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上經濟產值。

北市捷運局指出，C1/D1土地開發案採國際標招商，於107年3月31日正式對全球公告招商，招商過程中舉辦過兩場大型招商說明會。開發案採資格、規格及價格標三階段開標，並結合法務部廉政署及台北地檢署成立廉政平臺監督，並將相關資訊公布於官網，以確保C1/D1 土地開發案公平、公正、公開。

北市捷運柯文哲

延伸閱讀

台北車站雙子星聯開案 北市府明與台北雙星簽約

環狀線年底通車無望？北市捷運局：18日前補充...

雙子星案 藍天宏匯獲開發權

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

相關新聞

國泰金上調今明年GDP 比主計總處保守

2019-12-16 16:02

台南沙崙智慧綠能科學城啟用 打造「北林口、南沙崙」

2019-12-16 18:00

投資台灣座談 工會、部長綠能交鋒

2019-12-16 18:10

投資台灣3方案 沈宣稱：金額破8,300億

2019-12-16 17:50

毒氣恐傷嬰兒腦部 改善空汙應優先

2019-12-16 15:25

雇主未依法加保職災保費 最高罰10萬

2019-12-16 14:23

職災保護單獨立法 千萬勞工受惠

2019-12-16 14:23

環署：監測顯示台中空品顯著改善

2019-12-16 14:17

中市娃平均3.39歲氣喘發作 環團：中火不該再有10%容許值

2019-12-16 14:14

美中達成貿易協議 經長：不影響台商回台投資

2019-12-16 13:31

WTO上訴機構停擺 國際學者：未必代表多邊主義告終

2019-12-16 12:54

董事新規牽動彰銀改選 顧立雄：可多提1席獨董

2019-12-16 12:51

車廠未承諾降價 零件降稅案協商5分鐘即散會

2019-12-16 12:39

美中達成第一階段協議 專家預測下一步發展

2019-12-16 12:14

鄧振中：WTO雖有其不足仍是最具貿易爭端解決的機制

2019-12-16 12:12

SmartLabs在台設首個海外據點 科技部要送人至美國訓練

2019-12-16 11:45

年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41

美中貿戰 恐衝擊兩歐系電信商在陸5G前期投資無法收回

2019-12-16 11:00

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 09:01

專家看本周指標／美中工業生產可望回升

2019-12-15 22:57

反空汙遊行 經濟部：台電和中鋼都有具體空汙改善措施

2019-12-15 17:30

高雄反空污 台電：興達電廠20年已減排85%

2019-12-15 15:52

2020經濟關鍵字 「躍」字拔得頭籌

2019-12-13 02:10

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39

民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

2019-12-16 11:50

資金持續流入 特別股ETF獲青睞

2019-12-12 10:50

永豐大戶DAWHO月省千元 小資存錢超有感

2019-12-11 00:00

王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22%現金回饋

2019-12-11 00:00

公司治理評鑑把關 責任投資很簡單

2019-12-09 00:00

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

再批遠航事件 張顯耀爆幕後主導人是他

2019-12-15 21:14

市場傳出宏達電裁員 公司回應了

2019-12-16 15:19

長照險怎買才對？退休前 先看這2樣準備好了沒

2019-12-16 09:00

TV面板喊漲20% 雙虎出運

2019-12-16 00:08

遠航張綱維有3座靠山？邱毅：內幕揭開真是臭不可聞

2019-12-16 12:44

鴻海5G接單 看旺到明年

2019-12-16 00:03

年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41

民航局今審陳述書 林佳龍：未暫停營業是遠航一廂情願

2019-12-16 10:25

自行車雙雄 歐洲大擴產

2019-12-16 00:01

藍委連轟遠航債權風暴 顧立雄：當時金檢有兩大缺失

2019-12-16 11:08

國銀拚放款業務 流血競爭

2019-12-15 23:34

林佳龍重申不能通融…遠航復飛 暫無答案

2019-12-16 00:34

林佳龍：遠航停飛事實短期內不會改變

2019-12-16 12:56

香港TVB傳股權變動 王雪紅：去問陳文琦

2019-12-16 14:12

手機廠多元布局 無線藍牙耳機成長最猛

2019-12-16 00:02

華航60年 創造未來航空運輸遠景

2019-12-16 03:12

宏達電證實裁員 確保VIVE與手機事業發展

2019-12-16 15:26

遠航停飛 3天來受理旅客退票逾3萬筆

2019-12-15 22:05

迎接手機上市潮…小尺寸面板量價齊衝 將續旺

2019-12-16 00:05

手機廠攻新應用 供應鏈利多

2019-12-16 00:02

面板景氣回春 明基材、誠美材同步沾光

2019-12-16 00:05

群創再槓惠科 提三件專利訴訟

2019-12-16 12:51

星宇航空啟動招募會員 首創「家庭帳戶」累積哩程

2019-12-16 13:47

央行周四理監事會 三大看點

2019-12-15 23:28

郭正亮質疑聯徵中心六大雷池 踩了就借不到錢

2019-12-16 12:16

聯發科蔡力行：IC產業未來兩大主軸是5G與AI

2019-12-16 12:37

合庫低利借錢讓遠航還給安泰銀 立委質疑有無外力介入

2019-12-16 10:53

建物遭法拍 須報房地合一稅

2019-12-15 23:35

賴士葆爆料：只要給綠營政治獻金公股貸款可降息

2019-12-16 10:24

賴英里掌航空公司 騰達這樣形容她

2019-12-16 17:52

合庫搶美元 推高利專案

2019-12-15 23:33

南山人壽代理董座面試 顧立雄：年紀不是問題

2019-12-16 12:46

鴻海校園獵才 瞄準四領域

2019-12-16 00:02

名家觀點／鴻海調整跨境產能啟示錄

2019-12-15 23:02

遠航停飛爭議 林佳龍：將依法嚴格審查復飛與否

2019-12-15 20:34

台中市招商大會 提供254公頃土地供廠商運用

2019-12-16 10:58

聯貸市場退燒 兩因素

2019-12-15 23:33

調查：金融業年終獎金2.4個月稱霸 廣告文教墊底

2019-12-16 13:32

故宮南院奇幻嘉年華開展 宏達電邀全球頂尖博物館參展

2019-12-16 09:28

面板雙虎爆大量 友達重返10元

2019-12-16 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top