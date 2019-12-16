投資台灣座談 工會、部長綠能交鋒

「綠能一定買得到，價格一定要合理。」經濟部長沈榮津強調。而電機電子同業工會理事長李詩欽在座談會上，籲政府要對減碳展現更大的決心，也應該提出確切的減碳時程；沈回應說，近年中火已減碳500萬噸。李又指出，太陽能屋頂60%民情反映安裝有困難；沈則回應，因為要來家裡安裝太陽能面板，民眾的顧慮很難避免。

李詩欽：兩個台灣

李詩欽16日在「投資台灣論壇」表示，台灣在世界經濟論壇全球競爭力報告排名第13，排在後面的是澳洲跟南韓，法國17、以色列20、中國大陸28名。貧富較不懸殊的國家，台灣排在前列，外國專家稱讚台灣綜合實力堅強。但經濟學人百大學者泰勒柯本也曾說，台灣30年不變，值得國人憂慮警惕。

轉型升級首要就是智慧製造，資通電子不只是電機電子，包括上下游相關產業，涵蓋台灣總出口的50%，大部分會員廠商都以製造為本業，要以工業互聯網為基礎，數位的優化才能有足夠實力進入數位轉型，把製造相關的智慧功能服務普及到各行各業的智慧轉型。

楊德勝：法令鬆綁

「精碩製作隱形眼鏡，也買了土地，算是標準的根留台灣。」精碩光學總經理楊德勝表示，產業轉型是必然趨勢，手機大廠都是因為新產品的更替，許多晶圓廠都關掉了，希望法令的鬆綁能讓台灣跟世界競爭。

「中小企業轉型上要找到自己的定位，藉由輔導集中資源加速升級。」楊德勝說，新技術往往是跨領域、跨產業，如何流通人才是政府可以進行的部分。新興商業模式有些是於法無據，甚至無法可管，對於既有產業的衝擊可能會非常大。未來需要法令鬆綁，才有機會讓產業去練兵，讓很多創意得以執行。

製造業變服務業

「數位轉型從製造變成服務。」經濟部長沈榮津舉例，勞斯萊斯過去引擎賣給飛機公司，後來變成出租，引擎內裝上千個感應器，發現問題就可以馬上通知，讓飛機公司不需花錢養維修人員，這就是製造業服務化。物流業提供輪胎給車隊，在每個物流站都可以更換輪胎。布料業建立大數據標籤後，30天變成3天完成開發，製造變得更加即時迅速。

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