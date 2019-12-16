投資台灣3方案 沈宣稱：金額破8,300億

「美中貿易戰與5+2數位轉型，將是台灣投資產業升級的關鍵。」經濟部長沈榮津16日在「投資台灣論壇」專題演講提到，投資台灣3大方案包括：台商回台投資2.0，根留台灣企業投資方案，中小企業投資方案。目前已有278家廠商申請，投資金額約8,332億元，將可創造本國就業機會達67,601人。

貿易戰是台灣商機

沈榮津表示，政府協助台商回台投資，引導朝向智慧化。在高質化發展上，要帶動創新轉型；中低階產品且勞力密集者，移往新南向國家，透過與當地政府協商、海外投資服務等方式，就能順利移轉生產基地，布局新南向。

沈榮津說，整合土地、水電、人力、稅務、資金等政策措施，以廠商需求為導向，正縮短行政流程。力推投資台灣3大方案，台商回台投資2.0，根留台灣企業投資方案總核貸額度800億元，中小企業投資方案，政府幫忙出融資手續費1.5%，總貸款額度為1,000億元。

轉單效應 智慧製造

「在5+2產業部分，將台灣打造成亞洲矽谷，提升物聯網產業產值，107年產值達1.17兆元，為首度破兆。」沈宣稱，智慧機械讓中小企業數位化，標竿企業智慧化，整合自動化、ERP、MES、物流倉儲等，進行自動排程和彈性生產。綠能科技以內需市場練兵，太陽光電108年11月累計達3.9GW，近3年新增3.0GW，成長2.9倍，目標114年達成20GW。

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