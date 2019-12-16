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毒氣恐傷嬰兒腦部 改善空汙應優先

2019-12-16 15:25台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台灣健康空氣行動聯盟引述研究指出，燃煤排放的懸浮微粒和有毒物質，對嬰幼兒大腦等器...
台灣健康空氣行動聯盟引述研究指出，燃煤排放的懸浮微粒和有毒物質，對嬰幼兒大腦等器官的發育危害深遠。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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近來中火生煤使用超量，引發台電、台中市政府與環保署之間的煤電大戰，台灣健康空氣行動聯盟16日引述研究顯示，中火附近的嬰幼兒多氣喘，且燃煤排放的懸浮微粒和有毒物質，對嬰幼兒大腦等器官的發育危害深遠。學者提醒，國家應將改善空氣品質列為優先政策。

空汙恐致智力缺陷

「嬰幼兒若暴露在PM2.5高濃度，氣喘的發生率將大增。」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，今年中國醫藥大學公布的最新研究，追蹤台中市2004至2011年間出生的18萬名嬰兒，發現暴露在中火與中龍鋼鐵的PM2.5高濃度（73微克/立法米以上）中的嬰幼兒，平均3.39歲氣喘發病！

「燃煤排放的有毒物質，例如戴奧辛、重金屬，對於兒童的腦部發育有負面影響，恐造成自閉、過動甚至智力缺陷等問題。」台大醫院兒童胸腔與加護醫學科主任呂立表示，嬰兒的呼吸頻率數倍於成人，所以會吸進更多的有毒物質，加上嬰兒除心臟外其他器官還未發育完全，成年之後慢性疾病的發生機率將會大增。

空汙應為優先政策

過去林佳龍任職台中市長期間，曾訂定中火應在4年內減煤4成，但其規定有模糊空間，盧秀燕政府因而對中火的減煤進度不滿，頻頻對中火開罰，甚至揚言不排除撤照。然而，環保署日前發文給台中環保局，中火生煤使用量若有超出許可核定量，可容許多10%的差值，有為中火開脫之嫌。

環保署強調，對抗空汙不僅減煤一途，加裝污染防制設備、改用低污染燃料也可改善空汙，而且中部地區的PM2.5濃度確實逐年降低。針對15日高雄反空汙大遊行的訴求，環保署雖無具體承諾，但也強調各項減煤與改善空汙措施正在進行中。

對此葉光芃指出，近來各項研究已充分顯示，空汙對人體健康的危害比過去想像的大，因此政府有必要加強改善的力道。呂立表示，空汙改善在台灣向來是旁枝末節，有鑑於對嬰幼兒的傷害是影響下一代整體的健康，政府有必要將對抗空汙列為國家優先的政策。

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中火環保署氣喘

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