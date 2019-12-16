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反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-16 14:39文／ 作者 微信公眾號 芯榜

圖／shutterstock圖庫
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文摘：…例如，文曄財報顯示，文曄在亞太市場市佔率為3.2%，大聯大營收是文曄1.6倍，市佔應該是5.1%左右，兩者相加也只有8.3%，與五成有很大出入。

原廠留給代理商的機會，大聯大留給文曄的機會，將越來越少。半導體元器件市場弱肉強食，適者生存。大魚吃小魚，快魚吃慢魚。

大聯大公開聲明收購文曄最低5％、最高達30%股權；隨著文曄董事長強烈反對：關於大聯大收購文曄股權案一事的熱議，也到達了沸點。

根據Gartner數據，大聯大、文曄科技在全球半導體元件代理市場排名第一、第四，在亞太區排名第一、第二，兩家公司在上游供應商、下游客戶高度重合。

4日，針對公開收購對手文曄三成股權引發各界疑慮，大聯大決定修改公開收購說明書，納入五點聲明與承諾：
一、文曄依法召集的股東會，公司均將依通知出席並參與表決；
二、公司取得文曄股權後，將獨立行使股東權，不與任何第三人約定共同行使表決權；
三、公司取得文曄股權後，文曄依法召開的股東會，公司均不對外徵求委託書，取得超過公司持股以外的表決權；
四、公司對文曄持股，將維持不高於三成的股數，不再在資本市場加購文曄股票；
五、公司不會提名或參選文曄董事。

這是面對文曄反擊的正式回應：財務投資，不參選董事會，邀請台灣公平交易委員會釋疑。

大聯大控股財務長暨發言人袁興文 表示，決定將五點聲明正式寫進公開收購說明書中，是要進一步表明大聯大確實是財務性投資，而且會確實做到。

並且大聯大確信這次公開收購依法不必事前向公平交易委員會申報，但既然大家有疑慮，因此決定函請公平會釋疑，並將公平會認定本件交易無須申報，增列為這次公開收購的成就條件，以消除各界疑慮，並彰顯公司遵法決心。

放下輸贏！大聯大收購文曄30%股權案，大聯大壟斷了嗎？

大聯大收購文曄30%股權，到底能不能構成壟斷成為了人們最關心的話題之一。

根據中國《反壟斷法》，只要份額超過50%就構成壟斷。大聯大、文曄在台灣代理商市場份額分別高達45%、25%，兩家公司合併佔有台灣70%市場。

70%份額，這麼一看，倒是有壟斷市場嫌疑！筆者想說，想法幼稚，大錯特錯，你把原廠放在哪了？

大聯大收購文曄案最關鍵的問題，應當是《反壟斷法》範圍的界定。大眾熟知，大聯大、文曄在代理商市場屬第一、第二名，兩者結合形成壟斷傷害下游廠商，這完全是對代理銷售的誤解。

半導體元件的銷售情形，基本上可區分為原廠與代理商銷售；依據全球領先顧問機構Gartner分析，半導體電子零件的銷售，由原廠直接銷售的比例為70％左右，而由代理商的銷售金額僅僅30％。

下游電子成品製造商所需的半導體零組件需求，有兩種來源，一是原廠，二是代理商。

根據文曄獨董及董事長公開記者會資料顯示，獨董所言：若兩家公司合併，在台灣市佔率將高達七成，在亞洲扣除日本市佔率五成，具有壟斷地位；同時，董事長認為：文曄與大聯大兩者市佔率在台灣元器件代理份額接近70%、在亞太區前10大代理商則超過50%，已經具有實質壟斷之影響力。」上述云云，市佔率計算推論實已陷入對市場定義的片面偏頗迷思。

在元器件銷售市場，原廠與代理商之間存在激烈競爭關係，事實上處於相對弱勢地位。原廠隨時收回代理權，代理商一點兒回旋餘地都沒有，例如美國德州儀器公司最近宣佈，明年底將收回所有代理商之代理銷售之權限，立即影響大聯大營收的10％。另外，客戶如華為直接採購，並不通過代理商。

界定反壟斷法，不能只局限於”元器件代理市場” 。《反壟斷法》的定義，一定也是必須的，將所有供給廠商納入，否則將以偏概全。

類比大陸滴滴、Uber的合併，兩者佔有了網約車90%的市場份額，而國家並未進行反壟斷調查。究其原因，網約車在整個出租車市場佔比影響很小。

同樣，反壟斷部門著眼的是應該是整個元器件市場，而不是代理商所佔市場份額。

筆者不僅想問：大聯大+文曄 壟斷電子元器件市場！誰給了文曄這麼說的勇氣，是原廠嗎？

反駁大聯大！文曄與其說是壟斷之爭，還不如說是股權之爭

首先，代理商市場佔有率真的低，大聯大追求利潤，而非壟斷；

大聯大副總袁興文對外回應澄清：一，代理商在半導體產業的佔比是很低的，不可能出現壟斷或獨佔的現象。二，大聯大近幾年不以追求市佔率為目標，追求的是利潤而非營收。 在市場佔有率部分，文曄先前提出，大聯大及文曄兩家通路商若合起來，在亞太的市佔將超過五成，形成壟斷或獨佔。但袁興文表示，事實上客戶有很大比重是自己採購，不會只透過代理商購，代理商佔市場比例很小，絕不會出現壟斷情況。 例如，文曄財報顯示，文曄在亞太市場市佔率為3.2%，大聯大營收是文曄1.6倍，市佔應該是5.1%左右，兩者相加也只有8.3%，與五成有很大出入。

事實上，半導體代理商必須靠服務及更多產品線才能爭取客戶，取得更大商機，利潤率極低，毛利率不超5%。事實上，10月德儀取消大聯大、文曄及安富利三家公司代理權，也是說斷就斷。這才是事實上的壟斷，代理商沒有任何辦法。 此外，文曄指出大聯大從2012年至今，市佔率從44%降至31%，並以此推論大聯大若與文曄合併後，會因壟斷而導致市佔下滑。不過，袁興文指出，大聯大不以追求營收成長為目標，而是以提高利潤為主。2012年至2018年，大聯大營收從3,606億到5,451億，稅後淨利潤從44.7億元成長到74.6億元，利潤增速比營收更高。當然，在這七年間，文曄的成長性更為驚人，營收從803億元增加到2,734億元，增長超三倍，至於稅後淨利從10.77億元成長到27.78億元，也有兩倍以上。正因為文曄擁有這種驚人的成長速度，也成了大聯大想公開收購的誘因了。

其次，文曄反對大聯大惡意併購，四輸局面恐是想多了！股權歸屬市場，可掏出錢來購買，方顯大股東經營決心。

對於被收購方文曄來說，獨董、經營層、員工各種回應動作不少，也訴求壟斷不利產業發展，對員工、客戶、股東、原廠皆有害，恐造成四輸局面。但是，文曄目前各種回應對策，卻似乎沒有抓到重點。

事實上，從過去許多公開收購案例中都可以看出來，這會是一場比股權多寡、比錢袋子的爭奪戰。

也就是說，從員工、客戶、股東、原廠等四方來看，員工、客戶及原廠當然都重要，最迫切的確是股東方，如何爭取股東，才是文曄最該做的，但文曄顯然沒有針對股東訴求。

例如，文曄請獨立專家算出公司合理股價在50.48～53.68 元，因此建議股東不要以每股45.8元賣給大聯大，但問題是文曄股價一直在42～43元。股東什麼想法？肯定追求利益。

此時文曄最應該做的事情：掏錢進場買股票，搬救兵來幫忙。例如，文曄目前手上有現金及約當現金64.2億元，文曄認為而合理股價為50.48元，股價被低估。拿錢買進股權就可以了，只要股價漲到大聯大要收購的45.8元以上，這個公開收購案自然就破局了。

文曄全體董監持股才7.18%，面對大聯大收購，顯然是偏低的，大股東回購股票才能顯出誠意，展現繼續經營而非套利的決心。而且，文曄董事長鄭文宗從掛牌時持股23.69%降至目前的4.77%，他的夫人許文紅從8.12%降到1.42%，持股降低這麼多，公司又在公開市場交易，本來就有被買走的風險。更何況，若先前降低這麽多持股，想必本身也擁有一定的資金實力，但當面對公司如此大的危機時，大股東沒有卯起勁來買股，資金實力到底如何，也令人不解。

前車之鑒！日月光購矽品：文曄，被收購，怨誰？

半導體並購大戰，台灣屢有發生。四年前，日月光並購矽品案，台灣封測第一大廠，並購台灣封測第二大廠。

收購過程高潮迭起，擋不住日月光攻勢的矽品，當年也還搬出鴻海相救，雖然最後郭台銘出了一個比日月光還低的價錢，根本沒有投資人想理他。

另外這幾年來最大的股權爭奪案大同公司，雖然公司派等經營團隊績效慘不忍睹，但對於鞏固經營權的各種手法倒是相當專業，可以拿出各種辦法打到市場派無力招架，怎麽攻都攻不下。文曄沒有從這麽多血淋淋的案例中學到一點經驗，實在有些可惜。

大聯大、文曄攻防戰，如今宣佈連續劇再延長50天。

大聯大以時間換空間，留給文曄的時間不多了。但文曄顯然不能再打悲情牌，拿錢出來，穩定文曄股價，爭取股東認同才是正途。打著壟斷的幌子組織企業間正常合作，並非有效途徑。

對於手上握有股票的股東，其實接下來要怎麼做都很清楚，文曄在誓死捍衛經營權、寸步不讓的口號下，恐怕要再拿出更具體的動作。

文章轉載：微信公眾號 芯榜

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