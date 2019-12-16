WTO上訴機構停擺 國際學者：未必代表多邊主義告終

世界貿易組織（WTO）面臨上訴機構停擺及諸多挑戰，瑞士伯恩大學法學院國際經濟法教授 Peter Van den Bossche（彼得·范登·博斯赫）今（16）日指出，宏觀來看WTO的危機，即多邊主義面臨危機，他預測未來幾年，國際貿易中會存在更多不確定與不安全感，但也未必代表「以規則為基礎」的多邊主義告終。

行政院經貿談判辦公室今日舉辦「WTO國際研討會」，Van den Bossche演講時指出，在美國2016年總統大選時，民主黨、共和黨雙方都有提到貿易保護主義，尤其是共和黨的總統候選人川普更是強調，並提出「美國優先」的主張。

Van den Bossche表示，川普政府後續還退出跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）、重啟北美自由貿易協議（NAFTA）談判，以及採取相關貿易保護措施，其中包含對中國大陸祭出「301條款」等措施。

Van den Bossche表示，美國自2017年起阻止WTO上訴法官的任命，導致最近上訴機構法官只剩一位，讓作為WTO爭端解決機制的機構功能無法運作，且川普政府還阻擋WTO預算、威脅退出WTO，後續也開始與中國大陸、歐盟等經濟體展開貿易戰。

Van den Bossche表示，不僅如此，在美中貿易戰開打後，歐洲有些人認為只要川普不連任，上述狀況就會恢復正常，但事實上美國共和、民主兩黨都支持反中政策，即使民主黨勝選，方向也不會有太大變化，只是作法稍有不同，因此WTO問題，不是單純責備到美國上就好。

Van den Bossche指出，WTO多項亟待改革的議題中，其中最重要的就是目前已然癱瘓的爭端解決機制，若沒此機制，WTO等於失去大部分的功能，若談到WTO是否還有明天，其實這牽涉到多邊主義面臨到危機、強權之間對抗再起。

Van den Bossche說，這些討論的背景，也要考量到美中未來能否妥協，若可以，將對WTO、多邊主義架構是一大利多，而且美國與歐盟中將能否聯盟而非對立，甚至美國於全球各國關係，都攸關到可否維持「以規則為基礎」的多邊主義。

Van den Bossche表示，雖然目前國際貿易將存在更多不確定與不安全性，但不代表「以規則為基礎」的多邊主義告終，且大家也可以思考，未來除了WTO以外，是否有其他的替代方案。