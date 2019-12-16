車廠未承諾降價 零件降稅案協商5分鐘即散會

立法院今（16）日針對汽車零組件關稅調降議題召開朝野黨團協商，不過由於車廠對於降價、為員工加薪等問題，尚未有白紙黑字的承諾，協商不到五分鐘就宣布散會，要求經濟部儘快與車廠溝通。

國民黨籍立委、財委會召委費鴻泰今日針對《海關進口稅則》部分稅則修正案召集朝野黨團協商，不過現場僅國、民兩黨零星立委出席，時代力量、親民黨黨團皆未出席。

民進黨立委施義芳強調，前次財委會要求業者提供勞工工作權保障，或調整車價，但一個禮拜過去，沒看到任何資料與承諾，他表示，民進黨不反對降稅，但若沒提出配套，就淪為口頭講講。

經濟部表示，財委會過後有電話詢問車廠主管，詢問的層級大約是總經理、協理階級，部分車廠有承諾成本省多少、降價多少；部分車廠認為要由商業模式來回饋，例如安全配備、隔熱紙升級等等。不過經濟部也坦言，由於時程上較趕，尚未有明確結論。

費鴻泰對此建議經濟部，要趕快去找車廠談，既然民進黨團要求白紙黑字承諾回饋方案，就儘量讓委員滿意，隨後宣布協商結束。

立法院財政委員會在本月4日審查汽車零組件關稅調降案，雖藍綠立委對於降稅方向都表示同意，但民進黨團認為，減稅利益必須要回饋給消費者及勞工，要求車廠必須做出明確承諾，否則不應貿然降稅。今日朝野協商仍無具體進展，已確定本會期無望通過降稅案。