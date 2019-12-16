鄧振中：WTO雖有其不足仍是最具貿易爭端解決的機制

行政院政委兼總談判代表鄧振中今（16）日指出，世界貿易組織（WTO）自成立以來，雖有其不足之處，許多成員也呼籲要改革，但也的確成為國際功效最為顯著的組織，也是世界上具備最多解決貿易爭端功能的機制。

行政院經貿談判辦公室今日舉辦第二屆 「WTO國際研討會」，鄧振中在開場致詞中提到，今日研討會邀請到各領域的國內外專家學者，在去年的研討會有談到WTO改革的議題，也談到WTO成員國呼籲進行改革。

鄧振中表示，即使WTO有些不足之處，但她已成為世界上功效最顯著的國際組織，且其貿易爭端解決機制，總共已成立了336個控訴案件、完成249份報告、處理了166個上訴案件，這些成果，都只有WTO能辦到，因此希望大家能有更多討論，造成改變

司法院前大法官羅昌發致詞表示，面對國際貿易法規的不確定性，過去受敬重、公認的WTO如今面臨挑戰，且WTO中政經實力強大的會員彼此間正進行貿易戰，涵蓋上千項、上千億美元的產品，大國們也傾向採取單方面而非與會員討論的措施。

羅昌發表示，不幸的事，WTO在制止貿易戰上使不上力，且WTO的上訴機制已經住進加護病房，目前尚無有解方的跡象，會員們對於WTO的談判延宕、促進貿易自由化無效、無從管理補貼事宜甚至新興議題，都感到失望。

羅昌發認為，WTO上訴機制問題的改革，其中一個面向就是可以讓會員國考慮一、兩個複邊協定，並加強現有規範，以處理新興議題，因為複邊協定為不要取得WTO會國的共識決，此做法能讓成員國更進一步參與自由貿易。

羅昌發表示，目前雖檯面上尚無有任何提議，可成為現今問題的萬靈丹，但透過大組織下較小的組織，如複邊協定的作法，能讓貿易爭端的解決可行，並化解當前危機，也能建立更為互惠友善的機制。