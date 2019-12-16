民粹當道下的台灣 談大聯大收購文曄

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一、緣起在川普總統美國優先政策下，德州儀器（TI）只能配合美國政策做因應準備，因此今年10月7日，突然宣佈調整銷售策略，打算明年底前停止大聯大和文曄兩家公司的代理關係。

這個消息讓2家公司股價都大跌，文曄從原本38~45元區間跌到35元左右，由於TI占文曄營收的20%左右，自然也讓大聯大看到了機會，於是在11月12日，大聯大就宣佈公開收購文曄30%的股權；大聯大是時也宣佈，「這只是一筆財務性投資，完全沒有意圖影響文曄經營上任何計畫，期待雙方開啟良性溝通」。

大聯大是時也宣稱，這筆投資不牽涉整併，大聯大絕對沒有要進入文曄董、監事會，亦沒有要影響對方經營計畫、策略。簡單地說，這件事和2~3年前的日月光、矽品案幾乎相似。

二、文曄的反應文曄後續的反應也和當年的矽品相似，儘管大聯大宣稱此次收購僅是財務投資，沒有要進入文曄董、監事會，亦沒有要影響對方經營計畫、策略，不過文曄將此簡單的事複雜化、民粹化；先訴之以情，而將應有的法、理，論訴放一邊，值得一提的是，最先發難反應的不是文曄的董事會、高管，而是文曄的員工和獨董。

第一個出現的是勞工誓死抗爭，這明明就是一個商業購併，為什麼是員工出來誓死抗爭呢？當年矽品也是由員工到處陳情，甚至還陳情到了總統府。

第二個出現的是獨董反對，並不是說獨董不能反對合併案，而是不管是矽品還是文曄，從電視螢幕上看到的，就是獨董比老闆還激動，好像被拿走的是獨董的公司。

第三個出現的是公司的反擊，有人要拿我創立的公司，我大力反擊，這是很正常的事，只是文曄董事長去北檢控告大聯大的四大理由符合法、理嗎？

第一個理由是：大聯大未詳實說明收購文曄30% 股權的目的與計畫，甚至未向台灣公平交易委員會、中國國家市場監督管理總局提出申報程序，可能有虛偽、隱匿公開收購說明書之情事，涉嫌違反證交法相關規範。並且主張公平法結合管制的前提，在於事前防止市場壟斷力的形成，因此基於事前防範的觀點，有需要參酌日本與德國的立法例，除市場佔有力的指標之外，增加一些市場結構或廠商行為指標。

第二個理由是：大聯大本次公開收購，著眼長期持有文曄股權，卻以短期融資支應，大聯大卻將短期資金做為長期股權投資用，資金用途顯然與金融機構貸放目的不符。

第三個理由是：大聯大公告前，文曄股價已出現不正常波動，控告內線交易。

第四個理由是：大聯大及文曄分別為亞洲第一、第二大半導體零元件分銷商，兩家若聯合起來，在臺灣的市占率將高達70%，在日本之外的亞太區的市占率將超過50%，將形成事實上的壟斷。

三、我們應如何看此事件？在台灣民粹當道下，一個簡單的商業行為卻往往是將簡單的事情複雜化，先訴諸以悲情，控訴人家是如何把你辛苦經營的公司用錢搶走；可是當你選擇公司股票上市，自己持股又不高時，被公開收購本來就是會發生的事，很多人都想到上市帶來的財富效應、資金調度便利等等好處，卻很少人願意去承擔、接受上市後被公開收購之問題。

文曄是2000年9月正式上櫃，根據當時的公開說明書（2000/8/25），全體董監事持股比率高達67.5%，其中董事長鄭文宗為23.69%，許文紅8.12%；到了2010年4月，全體董監事持股比率快速降至14.47%，鄭文宗8.65%，許文紅3.18%；目前則分別只剩下7.18%、4.77%和1.42%，股權不斷減少造成的後遺症，就是讓競爭對手有機可乘。

今年11月12日大聯大宣佈公開收購文曄30%的股權之後，不管是這次的文曄/大聯大，之前的矽品/日月光，你我都看到商業人士也喜歡用民粹手法，以莫名其妙理由去控诉正常商業行為的不合理，而我們的社會、媒體也很喜歡跟著瞎起鬨，跟著訴說悲情，事實上，惡意併購的先決條件就是公司派持股不足，若因此被購併，只要不違法，被購併方就應先論法、理，而不是一味的抗爭與興訟。

四、文曄到北檢控告的理由符合法、理嗎？第一個理由是涉嫌違反證交法相關規範，筆者認為就法論法、是不可能構成違反證交法相關規範，說明如下：

就法論法，公平法所定義的結合是，持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份總數或資本總額三分之一，今收購目標是30％股權絕對未達到三分之一（33.3％）的條件，主管機關是否可就因為比例很接近，而擴充解釋認定此收購符合應申請結合的門檻，要求大聯大必須提出申請結合許可，可能並不適宜。

至於應參酌日本或德國的法律要件，行政單位也須等到修正後，才可執行，「依法行政」是行政機關的最高指導原則，不可違法行政。

第二個理由是違反銀行法，筆者認為就法論法、上市櫃公司要明顯去違反銀行法是文不對題的，說明如下：

就法論法，銀行法規範的是銀行而不是向銀行借錢的客戶，事實上這種收購案宣告前，大聯大應早已與相關銀行安排需要資金的財務計劃，不可能是將貸款的短期營運資金挪為長期股權投資之用；況且近年銀行法務的權力更大，上市櫃公司要貸款銀行明顯違法放貸是不太可能發生的。

第三個理由是大聯大內線交易，筆者認為目前在台灣告內線交易是不容易成案的，就算成案，5年內也不會有結果，在此可不需說明。

第四個理由是將形成事實上的壟斷，筆者認為是不可能形成壟斷企業，說明如下：

半導體零組件的銷售情形，基本上可分為半導體零組件製造廠商直接銷售，與專業經銷商代理銷售，之所以會形成二元銷售的制度，是半導體零組件的市場規模夠大，因為專業化與產業分工，讓專業代理商有生存的空間。

半導體電子零組件市場是全球性的市場，電子零組件絕大部分的製造商都是以全球銷售為目標，以達成規模經濟之競爭力，否則在價格上將無法與相同品質產品競爭；電子零組件專業代理商的經營，亦是以全球為其市場範圍。

依據美國市場研究機構Gartner的分析，半導體電子零件的銷售，經由原廠製造商直接銷售的比例約為70％左右，而藉由專業代理商的銷售金額大約占30％，所以就下游電子成品製造商所需的半導體零組件需求，可由原廠製造商直接供貨，或是由專業代理商間接供貨。

事實上專業代理商是處於弱勢的地位，原廠製造商隨時可以將代理權收回，專業代理商一點辦法都沒有，例如美國TI公司宣布，明年底將收回文曄之代理銷售權，文曄有辦法不接受嗎？所以，界定壟斷市場時，不能只侷限於「半導體電子零組件代理市場」，因實務上原廠生產廠商在供給面有替代性。

什麼才是壟斷企業呢？壟斷企業一般有幾個特徵：第一是銷售產品沒有替代品；第二是市占率非常高，且能夠影響整個產業的發展；第三是有市場定價權，可主導市場價格調整。

根據上述之分析，雖然大聯大及文曄分別為亞洲第一、第二大半導體零元件分銷商，兩家若聯合起來，在台灣的市占率將高達70%，但半導體電子零組件銷售的市場範圍是以全球為其市場範圍；按此適當市場定義下，大聯大與文曄的營業額占全球半導體電子零組件銷售額比例，2016年、2017年、2018年分別約為4.7％，4.0％，3.6％，三年市占率都不到5％。這麼低的市場份額，而銷售的電子產品，其零組件製造廠商又在直接銷售，事實上並沒有買不到的問題，這是壟斷企業嗎？筆者認為，文曄打“壟斷牌”，其實是希望能影響各個國家，因反壟斷，使行政力量介入，希望重演一次“日月光收購矽品案”。

五、結語台灣從一九八○年代的「民主」，很快陷入一九九○年代的「民粹」，現在更有一說是已進入「民醉」時代；「民主」不完美，但不能放棄，需不斷修正補強，「民粹」短期或可載舟，長期必是覆舟，「民醉」是指政治人物在選舉時用誇大的承諾與恐嚇的語言，麻醉選民，獲取選票。

台灣在民粹當道下，一個簡單的商業行為卻往往被民粹化，當你選擇公司股票上市，自己持股又不高時，被公開收購本來就是會發生的事，是商業的行為就讓它用商業的方式解決，本文期盼，公平會依照目前公平交易法的規定，在公開收購期間截止前、同時讓投資人有時間因應，做出此收購案「是、否」需要申請事業結合許可，能依法行政不受民粹影響，畢竟民粹載舟是短期的，長期必是覆舟！