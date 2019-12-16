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SmartLabs在台設首個海外據點 科技部要送人至美國訓練

2019-12-16 11:45聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

科技部所引進國際級生醫加速器SmartLabs今天正式成立籌備處，進駐新竹生醫園區，與科技部共同建構國際級的生醫新創基地，預計明年2月正式啟動SmartLabs海外的第一個營運據點。

科技部將與SmartLabs共同篩選台灣具潛力的生技新創團隊，可獲補助赴美國SmartLabs波士頓總部進行三個月的移地實戰訓練，提升台灣新創團隊國際競爭實力。

SmartLabs成立於2015年，來自於美國新創事業聚集的波士頓，是一家專注在生醫領域的公司。曾經培育出世界知名的基因編輯公司，包含：Editas Medicine (EDIT)以及CRISPR Therapeutics (CRSP)。 SmartLabs選擇台灣作為其公司海外的第一個據點，也是進軍亞洲的第一站，藉以連結亞洲的新創生態圈，拓展世界版圖。

科技部引進SmartLabs進駐，將為台灣生醫新創公司注入更多創新元素，包括人才、技術及資金，並為台灣與國際網絡接軌，帶動我國生醫新創產業。科技部表示，2018年起推動「生醫創新聚落整合推動計畫」，積極引進國際生醫加速器以及國際新創公司進駐新竹生醫園區。

科技部長陳良基表示，科技部將與SmartLabs共同篩選台灣具潛力的生技新創團隊，由SmartLabs為台灣新創公司打造專屬的SmartLabs全球啟動計畫，以國際行銷與通路、專利與法規布局、募資與財務規畫等三大方向。依照新創團隊的實際需求，提供在地化、客製化，並輔以雲端平台無時差的專業輔導。

優秀團隊更可獲得補助赴美國SmartLabs波士頓總部進行三個月的移地實戰訓練，也透過SamrtLabs的國際網絡，協助國際資金導入，將台灣新創團隊推上世界舞台。

科技部波士頓生技

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