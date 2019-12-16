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年輕人薪水停滯信貸增11萬 王明鉅：真正噩夢還沒來

2019-12-16 11:41聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

勞動部統計六年來新鮮人薪水平均每年只多345元，據聯徵中心最新統計，近年來30歲以下年輕人消費信貸金額大增，七年來平均每人增加11萬元。台大醫院前副院長王明鉅指出，其實年輕人的真正噩夢還沒有來，如果再不阻止2025的電價上漲，每個人要多負擔電價上漲之後的萬物齊漲，四口之家一年要多負擔5萬元，連續20年，誰還敢生小孩呢？

王明鉅在臉書貼文指出，雖然台灣大學生的的起薪沒漲，國人的實質經常性薪資沒漲，但是台灣30歲以上的年輕人的個人貸款，因為少子化，2019年貸款人數比2012年少了13%。但是截至2019年7月的總貸款金額，卻比2012年同期，整整多了153億元。

如果只以2019的1到7月，以及2012的1到7月來比較，新貸款的人數也少了2成，但是每人的貸款金額卻增加了11萬。而新鮮人的薪資卻只漲了345元。

王明鉅說，看到這些數據，這七年來年輕人的日子看來是更難過了。其實可怕的還不只這些。因為從明年開始，無論總統大選誰當選，電費一定會開始上漲。過去一年半，台電明明該上漲的電價一直凍漲。

2018年台電已經大虧了超過140億，經濟部拿了馬政府時代賺的近800億元所成立的電價穩定基金，補貼了台電363億，讓台電帳面上維持法定盈餘。電價穩定基金也只剩下416億元。台電今年1到8月已經又大虧202億。「你說明年選舉選完之後，電價會不會上漲呢？」

其實年輕人的真正惡夢還沒有來。今年二月經濟部長沈榮津已經宣佈，2025年電價會大漲33%，民間企業估計是至少45%-50%。這些大漲的電價，全部都源自民進黨廢核又大買昂貴再生能源的錯誤能源政策。

如果2025電價漲45%，台灣GDP會大減1.3%，失業人口增加8萬人，消費者物價指數會增加1.3%。找不到工作，經濟不成長，但萬物齊漲。

每個人要多負擔電價上漲之後的萬物齊漲，四口之家一年要多負擔5萬元，連續20年。誰還敢生小孩呢？如果這些夢靨真的發生，他實在不敢想像再一個七年之後，台灣30歲以下需要貸款的年輕人，要再多貸多少錢？

台大醫院前副院長王明鉅指出，如果再不阻止2025的電價上漲，萬物跟著齊漲，四口之...
台大醫院前副院長王明鉅指出，如果再不阻止2025的電價上漲，萬物跟著齊漲，四口之家一年要多負擔5萬元，連續20年，誰還敢生小孩呢？年輕人要再多貸多少錢？圖／本報系資料照
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