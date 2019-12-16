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美中貿戰 恐衝擊兩歐系電信商在陸5G前期投資無法收回

2019-12-16 11:00經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

美中貿易戰和華為禁購令使三大電信設備商華為、諾基亞(Nokia)、愛立信(Ericsson)的主力市場更加涇渭分明；隨著貿易戰情勢持續延燒，預估中國大陸三大電信商將增加對華為5G產品的採購，而對諾基亞和愛立信產生排擠，兩大歐系電信商對大陸5G的前期投資恐無法收回。

DIGITIMES Research表示，華為仰賴中國大陸以及歐洲、中東和非洲(Europe, the Middle East and Africa；EMEA)，諾基亞和愛立信因美國和南韓部署5G網路，今年第3季營收都保有個位數百分點的年增。

相較於在美國和亞太地區營收年增長，諾基亞和愛立信在中國大陸的營收未見明顯增加，在大陸成立合資企業的諾基亞更是年減逾2成。雖然愛立信在第3季財報中表示未來營收有望受益於2020年大陸5G推展，但仍未揭露是否與大陸三大電信商簽訂正式合約。

受益於中國大陸一帶一路政策，且普遍反美的中東各國為華為最堅強的戰友，該地區國家多表示仍會持續購買華為產品。相較來看，歐洲三大經濟體僅德國明確表態支持華為，英國和法國政府則態度模稜兩可，且已有歐洲電信商表態不採用華為產品。

禁購華為網通產品的戰火也延燒至終端手機，因Google停止支援華為新機，使華為海外消費者將無法使用Google行動服務(Google Mobile Services；GMS)，日、韓電信商已表態不會採購華為5G手機以避免消費糾紛。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝認為，面對美國禁運令及禁購令雙重打擊，華為恐採更激進手段捍衛海外僅剩的EMEA電信設備市場，使諾基亞和愛立信在此區域市場面臨更大挑戰。

隨著中美貿易戰情勢持續延燒，預估大陸三大電信商將增加對華為5G產品的採購，而對諾基亞和愛立信產生排擠，兩大歐系電信商對大陸5G的前期投資恐無法收回。

華為諾基亞5G

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