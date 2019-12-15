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高雄反空汙遊行 台電：三大措施加強減排已見效

2019-12-15 23:38聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

空汙大遊行今天於高雄登場，台電認為，空汙問題應全面治理，對於空汙改善的立場與民眾一致。為有效減少排放，台電採取自主降載、採用最新的超超臨界燃煤機組，以及更新既有機組環保防制設備等三大措施減排，全面精進環保改善措施，所有燃煤電廠近年來排放量均大幅下降。

台電指出，興達及大林兩座電廠的空汙排放濃度均低於中央及地方法規標準，興達燃煤機組今年排放預估相較88年更減少85%，空汙排放改善明顯見效。

台電重申，電力業並非空汙主因，空汙改善需社會各界共同正視與理性討論，更需全盤治理，非一昧減煤即可解決。

台電表示，興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空汙季時停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量6成。在今年供電趨於穩定情況下，台電自主擴大降載幅度，今年9月至11月底興達電廠共降載234次（含環保停機），減發約20.5億度(含歲檢修)，是去年同期的5.85倍。

興達電廠自民國80年起至今已投入309億元改善空汙排放，包含興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備及空汙防制設備改善升級等。預估今年興達燃煤機組空汙排放量和88年相比，空氣汙染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85%，且相較去年減少超過4成，顯示空汙排放改善見效。

台電說明，為配合執行「減煤增氣」政策，興達電廠正積極推動燃氣機組更新改建計畫，並履行環評承諾，將燃煤1、2號機組提前於112年底除役；3、4號機組則於113年底轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8%才啟用，啟用機率極低，並分別提前至114年及115年底除役，輔以環保改善措施，115年後興達電廠空汙排放總量相較於105年可減量約74%。

另外，大林電廠1、2號燃煤機組採用最新高效率、低汙染之超超臨界機組，與日本磯子電廠同等級，同時設置高效率空汙防制設備，提升機組發電效率，在相同發電量減少用煤量，空汙排放不僅符合法規限制，氮氧化物的排放濃度更趨近於燃氣機組排放標準。

空汙電廠台電

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