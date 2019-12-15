反空汙遊行 經濟部：台電和中鋼都有具體空汙改善措施

經濟部今天下午透過中鋼公司發表聲明指出，針對高雄市反空汙遊行的訴求，提出說明指台電和中鋼，都有具體空汙改善措施，台電已投入超過300億元改善排放，與20年前相比，空氣污染物合計削減85%，且比去年減少超過40%，中鋼投資70.178億元進行「煤礦封閉式建築第一期工程」，連同「燒結礦自動化封閉式建築」，完工後，其粒狀物(TSP)空汙防制效率達98%。

台電公司為有效減少排放，採取自主降載、採用最新的超臨界燃煤機組，更新既有機組環保防制設備，興達電廠燃煤機組為例，至今已投入超過300億元改善空汙排放，與20年前相比，空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85%，且相較去年減少超過40%，顯示空汙排放改善見效。

台電也要新設3部天然氣高效率複循環機組，依環評承諾既有燃煤第1到2號機組將在112年底除役，既有燃煤第3至4號機組將在113年底轉為備用機組，分別在114年及115年除役。

中鋼部分，目前正在施工的燒結礦自動化封閉式建築將在今年年底完工，另外，今年5月，董事會通過投資70.178億元進行「煤礦封閉式建築第一期工程」，在今年7月起動工，這2項建築完工後，其粒狀物(TSP)空汙防制效率達98%。

另外，針對空汙議題，經濟部也表示，近年持續督促台電、中油及中鋼公司投入環保設備改善措施：

(一) 台電公司將推動9項空汙改善計畫，總共投入經費702.29億元，預期完成後，每年可減少TSP 398噸，SOx 7,118噸，NOx 15,464噸。 (二) 中油公司將推動32項空汙改善計畫，總共投入經費107億元，預期完成後，每年可減少TSP 71噸，SOx 676噸，NOx 737噸，VOC 233噸。 (三) 中鋼公司將推動11項空汙改善計畫，共投入經費125億元，預期完成後，每年可減少TSP 440噸，SOx 2,226噸，NOx 941噸。