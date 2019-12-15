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中油宣布 明起國內汽、柴油價格各調漲0.4元

2019-12-15 12:32經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

台灣中油公司宣布自明（16）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，本周國際油價受石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）明年第一季擴大減產因素影響，導致本周國際油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶64.83美元，較前周62.72美元上漲2.11美元，新台幣兌美元匯率升值0.058元。

國內油價依公式計算漲幅為2.53％，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油各應調漲0.4元，足額調整。

國際油價中油公司

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