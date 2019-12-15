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觀察站／燃煤之爭 點燃法律攻防戰

2019-12-15 00:24聯合報 本報記者洪敬浤

台中火力發電廠超量使用生煤爭議進入法律攻防戰，中市府與台電雙方都謹慎過招。圖／聯...
台中火力發電廠超量使用生煤爭議進入法律攻防戰，中市府與台電雙方都謹慎過招。圖／聯合報系資料照片
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中火力電廠昨天接到第二張超量使用生煤的罰單，且二度被要求限期改善，這張罰單金額只有六百萬元，台電大動作反駁，並揚言訴諸行政救濟，因為台中市政府下一步，就可能祭出撤銷兩張操作許可證的處分，台電自當竭盡全力辯護，中火之爭也從各自放話，正式進入法律攻防戰。

這不是中火第一次採取行政救濟手段，中火今年迄今，共收到台中市環保局十一張罰單，罰金累積高達九千五百多萬元，扣除最近兩張生煤超量的裁罰，中火共提出七次訴願，其中五次都被駁回，還有兩次結果尚未出爐。

台電訴諸行政救濟，第一關是台中市訴願委員會，由台中市法制局遴聘委員組成，十五名委員中除法制局長李善植、副局長張本松外，其餘都是律師、法律學者；若訴願遭駁回，台電可向高等行政法院興訟，最終可上訴到最高行政法院。

中火大戰的爭議有四，一是中火減煤四成後的全年生煤量，到底是市府堅持的一一○四萬公噸？或台電認定的一二六○萬公噸？第二，減煤四成的達成期限是在明年一月廿五日之前？抑或明年一月廿六日之後？

第三為中火十張操作許可證中，第九號機組許可證的「誤繕」風波，會不會影響其效力？第四為環保署公文所載「生煤量得有百分之十容許差值」，到底有沒有存在空間？可透過行政救濟程序得到釐清。

這四項爭議關乎環保局兩張罰單的效力，也是中火會不會被部分撤照的關鍵，因為依空汙法規定，兩次限期改善後仍繼續違法，市府就能撤銷或廢止操作許可證，也因此台電收到第二張罰單之後，勢必全力在法律戰求勝。

中火之爭走向行政救濟，對中市府也未必有贏面。中火的操作許可證明年二月都到期，屆時就得依照新修正的法規核照，坊間甚至傳聞，明年選後若中央修法，「台中市管制生煤自治條例」可能不保，市府現有的管制武器威力全失，屆時能奈中火何？

中火台電罰單

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