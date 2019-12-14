中市環保局再開罰600萬 台電：不合理也不合法

針對台中市環保局對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，並限期12月23日前完成改善，台電今（14）日除了再度表達遺憾外，也針對台中市環保局近來若干作為的適法性爭議對外表達立場，並呼籲台中市政府「依法行政」。

台電指出，台中市政府近來作為存在四個適法性爭議。

首先，台中市政府要求的減煤目標與市府106年11月核發的許可證不同，已經違反「信賴保護原則」，合法性已有爭議。就像一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷。這種考到一半改規則，不合理也不合法。

第二、台中電廠2號機完成環保改善工程，申請許可證異動，臺中市政府卻藉機附加減煤至1,104萬公噸的要求，衍伸出「審查範圍超出申請範圍」的適法性爭議。

第三、台中電廠9號機申請許可證展延，台中市政府卻以「誤繕」為由，將許可證上所載之明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，衍伸出「誤繕」更正能否涉及實質內容變更的適法性爭議。

第四、10%容許差值既為法規明定，亦為許可證載明，台中市政府稱台中電廠不適用，衍伸出違反「平等原則」與「信賴保護」的適法性爭議。

台電強調，近來台中市政府的作為存在諸多適法性爭議，已讓台電及有意投資台中市的潛在投資者無所適從，且市府指控台電用煤超量，對於始終遵照許可證進行操作的台電，感到遺憾與不解。