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勞動部啟動預警式入廠輔導 張綱維名下8公司都查

2019-12-14 12:20經濟日報 記者陳素玲／即時報導

遠航董事長張綱維（右）昨天舉行記者會說明自己沒有掏空遠航，並沒打算關閉遠航。 記...
遠航董事長張綱維（右）昨天舉行記者會說明自己沒有掏空遠航，並沒打算關閉遠航。 記者余承翰／攝影
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遠東航空停業不到一日，又改口要復飛，交通部民航局期限有條件復飛，面對遠航狀況未明，也擔心遠航負責人張綱維財務及資金調度問題，勞動部啟動「預警式入廠訪查」，目前先清查出張綱維名下的八家公司名單，昨（13）日發函各地方政府前往實地訪查，了解營運狀況及資金問題。另勞動部下周一前往遠航外縣市據點勞檢，了解薪資發放狀況。

勞動部表示，遠航昨天上午已召開勞資會議，資方明確向勞方代表表示會「繼續營運」，會後也正式通知1,024名員工取消資遣決定。目前一切狀況仍屬正常，未來勞動部會密切觀察遠航後續發展。

勞動部表示，由於遠航以資金調度為由宣布停業，雖然張綱維昨日出面表示資金到位，但為確保其他旗下事業單位資金沒問題，勞動部昨天先將初步清查到的張綱維名下八家事業單位名單，進行預警式入廠輔導，亦即發函給所屬的地方政府，請地方政府前往訪視清查，確認公司營運狀況。目前查訪對象包括張綱維名下的建設公司、旅行社及小型旅館等。

勞動部表示，由於張綱維私人投資及交叉持股狀況複雜，勞動部後續將持續清查張綱維是否有其他投資事業，只要確認，就會列入入廠輔導對象，發函地方政府實地訪查。

此外，勞動部職安署也在將下周一分別前往遠航位於澎湖馬公、台中、金門、高雄等營業據點進行勞動檢查，確認員工薪資是否正常發放及工時狀況。

遠航遠東航空張綱維

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