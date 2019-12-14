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中火持續供電 台電：「這原因」燃煤機組不能說停就停

2019-12-14 10:55經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

儘管台中市環保局13日已對台電發出最後通牒，表示「如改善期限屆滿（12月13日）後，生煤持續使用，視為未完成改善，將按次處罰」。但根據台電網站上今（14）日各機組發電量資訊顯示，中火今日仍有6部機組啟用，但採友善降載減排，另有2部機組環保停機，其餘2部機組則是呈現歲修狀態。對此，台電表示，「人民需要用電，台電就得發電」。

台電副總徐造華指出，燃煤機組停機再重新啟動，並非以「小時」計算，而是以「天」計算，從啟動到滿載發電，約需一整天的時間，比其他機組需要滿載發電的時間都要來得長，這對全台穩定供電會有影響。

針對台中市環保局態度強硬，去函台電中火若14日起再使用生煤，將按次開罰600萬一事，徐造華表示，台電只能再提「行政救濟」。

台電說明，台中市政府在106年核發的操作許可證，明確規定「全廠生煤年用量不得超過1,600萬公噸」，台中電廠今年擴大減煤，用煤量可望低於1,300萬噸，相對於中市府許可證核准的用量大減了300萬噸，台中電廠始終遵照許可證要求操作，並無違誤。

此外，台電也說明，台中市政府在11月20日，以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，將許可證上所載之明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，自行「創造」開罰理由，就像一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷；中市府上月底修改規定，距離年底僅剩一個月，考到一半改規則，不合理也不合法。

台電強調，台電虛心接受台中市民對減少空污的期待，台中電廠今年用煤量大減300萬噸，排放更較101年減少近五成；台電也再次承諾，會在供電穩定的前提下，盡量減少燃煤發電。

台電環保

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