「絕非恐嚇」 台電：有穩定供電義務

中火限期改善昨到期，台中市環保局表示，今起中火如續燒生煤，會依法按次開罰。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中市府要求中火今起禁使用生煤，否則將視為「未改善」再次開罰。台電副總徐造華表示，火力今年用煤量已減三百萬噸，在穩定供電的情況下，備轉容量率維持在法定百分之十以上，完全不使用生煤有難度。針對市府指台電「恐嚇」，台電表示，絕無此意。

台電並發表聲明，指市府原許可的用煤量為一千六百萬噸，但市府卻在上月，以「誤繕」為由，將一千六百萬噸降為一千一百零四萬噸，並抵以開罰台電，不合法也不合理。

對於市府表示，中火若繼續使用生煤，將按次處罰。台電強調，若市府再開罰，將會依法尋求行政救濟。

中市環保局則強調，一切合法且合理。九月就已清楚告知中火全年生煤量為一千一百零四萬公噸，十月也發公文給中火要求達成減煤目標。