中火執意燒生煤 盧秀燕：耍賴、威脅

台中市長盧秀燕昨批台電帶頭耍賴、威脅。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

台中火力電廠使用生煤量超標，昨天第一次限期改善到期，環保局長吳志超表示，今起中火如繼續燒生煤，會依法按次開罰六百萬元並限期改善，台電回應不准中火燒生煤恐衝擊全台用電，惹惱市長盧秀燕指「這是明顯耍賴與威脅」。

盧秀燕說，中市府已給台電四年緩衝期，台電現在說做不到，還放話說會缺電，這是耍賴與威脅，政府帶頭做最壞示範，市府會堅定立場執法。吳志超也說，台電不能自己違規，反過來以供電安全恐嚇國人。

盧秀燕並痛批中央能源政策扭曲，空汙、缺電、漲電價等苦果卻由人民承擔。她表示，台電與中部人都是受害者，國家的能源政策出問題，導致台電左支右絀到處調電，孰令致之？

若依照原本的能源政策走，台灣有好的空氣、便宜電價與足夠電力，現在能源政策被扭曲，這不是台電的錯，但苦果卻得全民承擔。

盧秀燕說，台電表示要多燒生煤，環保署就同意中火新增兩部機組，還發公文要增加一成生煤使用量，這代表台灣的電力夠嗎？能源政策對嗎？希望中央政府不要有意識形態，害慘台灣與中部民眾。

有議員問，若中火若繼續燒生煤，市府會撤照關廠嗎？盧秀燕說，「現在事情還沒有發生」，但她依法行政捍衛天空與人民健康，絕對不會退縮；期待中央、台電遵守議會通過的生煤條例，政府應該守法，不能只許州官放火。

吳志超說，環保局今天將展開複查，確認台電的改善作為，中火十部機組若續用生煤，視為未完成改善，將按次開罰。

至於盧秀燕三日宣布開罰時曾說，不排除撤銷中火一至二張機組操作許可證，吳志超說，市府不能視而不見，依法該怎麼做就怎麼做。

環保局表示，中火若未完成改善，環保局最快下周開出第二張罰單，並第二次要求限期改善，依法累計兩次限改若仍未改善，最快在年底，市府就能依法撤銷中火的部分操作許可證。