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中市府下通牒中火禁煤 台電：拒停機

2019-12-13 22:05經濟日報 記者江睿智／即時報導

台中市府今（13）日下最後通牒，若中火自今日起仍繼續使用生煤，將視為沒完成改善，下周將開罰600萬元。台電副總徐造華表示，中火是為了全民用電才發電，中火停止用煤，「是不可能的任務」。

他強調，中市府要求中火全面不准使用生煤，電力供應恐不只衝擊中部七縣市，影響幅度恐達全國。中火不會停止用煤、不會停機。

中市政府在2017年核發的操作許可證，明確規定「全廠生煤年用量不得超過1,600萬公噸」，台電預估，台中電廠今年用煤量可望低於1300萬噸。隨著選情升溫，空汙成為選舉議題，台中市政府於11月20日，以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，將許可證上所載自明年1月26日「起」減煤四成，改為明年1月26日「前」減煤四成，因此今年用煤量突然由原許可的1,600萬噸被限縮為1,104萬噸，並於12月3日以中火用煤量已超過1,104萬噸為由，開罰台電300萬元，並限10日內改善。

台電認為，中市府等於自行「創造」開罰理由，就像一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷。中市府上月底修改規定，距離年底僅剩一個月，考到一半改規則，不合理也不合法。台電一定會維持全國人民的用電穩定，若市府再開罰，將會依法尋求行政救濟。

今日即是中市府限改善最後到期日，台電為穩定供電，堅持中火不能停機，也不退讓，兩造態度強硬，下周衝突恐再升高。

針對中市府突然改弦更張主張2019年中火用煤量應為1,104萬噸，因中火今年用煤量早已超過1,104萬噸，台電日前去函中市府詢問如何「限期改善」？中市府也回函表示「自14日起仍有生煤繼續使用，視為沒有完成改善，並將按次處罰」。稍後，中市府又發出新聞稿指，限期今晚12時前完成改善，市府將於明日展開複查，若中火10部機組仍有生煤持續使用，視為未完成改善，將按次開罰600萬元並限期改善。

徐造華表示，全民要用電，電廠就必須發電，而且國內的電力供應係全國調度，台灣是個大電網，中市府要求中火全面不准使用生煤，電力供應恐不只衝擊中部7縣市，影響幅度恐達全國。目前中火是6部機使用生煤在運轉，其餘4部機現處於環保停機狀態。

至於台中市環保局後續要如何處分？是否自明日起罰單一張一張開？徐造華表示，台電無法表示意見，但人民要用電，電廠就要發電。

徐造華表示，中火減少用煤目標很明確，今年中火用煤量低於1,300萬噸，明年生煤使用量朝1,260萬噸的目標而努力。

台中火力發電廠。 圖／台電提供
台中火力發電廠。 圖／台電提供
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台電電廠

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