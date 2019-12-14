在美「陽光計畫」不陽光？ 台塑：溫室氣體排放沒那麼高

台塑集團在美國路易斯安那州的94億美元石化園區「陽光計畫」遭環保人士抨擊。圖為台塑美國德州廠乙烷裂解廠。 圖／台塑提供 分享 facebook

「彭博商業周刊」報導，台塑集團在美國路易斯安納州投資的石化園區「陽光計畫」遭環保人士抨擊，每年可能排放一三五○萬噸的溫室氣體，相當於去年全美年增排放量的百分之十，「一點都不陽光」。台塑則表示，石化園區的排放量不會那麼高。

彭博商周指出，台塑不在本地而在美國投資的策略，反映全球經濟一些存在已久的角色正開始轉變。石化產業原本以亞洲為主，因當地政府尋求經濟成長，願意容忍汙染。然而，石化產業正開始轉向美國，原因是原料較便宜，且有許多親商的政治人物。

該周刊報導，過去十年來台灣的法規趨嚴，使台塑難以在國內大規模擴張。與此同時，台塑正加碼逾一四○億美元，擴大在美國墨西哥灣沿岸地區的營運。

台塑董事長林健男表示，相較於在台灣投資，在德州、路易斯安那州投資可節省許多成本。在美國生產乙烯的成本每噸三百美元，大約只有台灣的三分之一。此外，「只要符合環保法規的要求，政府鼓勵投資」；「台灣政府把石化投資視為高汙染產業，我們背負惡名」。

台塑準備在路州聖詹姆斯郡（St. James Parish）興建占地九七○公頃的石化園區，預計可創造一二○○個就業機會，平均薪資八萬四五○○美元，以及多達八千個與興建作業相關的工作機會。

台塑德州廠先前被控傾倒塑膠顆粒汙染河川，遭美國聯邦法院認定違反聯邦「淨水法」；台塑已同意和解，將投資五千萬美元促進該地區的相關公益事項。