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妻不願到場溫情喊話 國民黨部放爆裂物嫌與警僵持中！

台人在日搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

中火再遭罰台電擬提救濟 盧秀燕：不因恐嚇退縮

2019-12-13 20:06中央社 台中13日電

台中市政府明天將複查中火用煤超標是否改善，不合格將按次開罰，台電表示，市府突然修改許可證不合理，再開罰將尋求行政救濟，市長盧秀燕表示，不因台電恐嚇性說法退縮妥協。

台中市環保局指出，中火108年度生煤用量已超過1104萬噸，未符合台中市生煤管制自治條例4年減4成規定，日前開罰新台幣300萬元，且限期今晚12時前完成改善，明天複查若不及格，將按次開罰600萬元，並限期改善。

台電說明，台中市政府在106年核發的操作許可證，明確規定「全廠生煤年使用量不得超過1600萬公噸」，且台中電廠今年擴大減煤，用煤量可望低於1300萬噸，相對中市府許可證核准用量大減300萬噸，台中電廠始終遵照許可證要求操作。

台電批評，市府在11月以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，把原許可的1600萬噸降為1104萬噸，自行「創造」開罰理由，「考試考到一半改規則」，不合法也不合理。若市府再開罰，將會依法尋求行政救濟。

台中市議會今天召開總質詢，國民黨籍市議員黃馨慧表示，中央政府主張「非核家園」，去年立法院修訂「空氣污染防制法」多項條文，限縮地方政府權限放任中火，「只要缺電」就可不受空污法管制。

民進黨籍市議員林德宇指出，開罰及勒令停機是市府手段，訴願或行政訴訟的行政救濟也是台電權利，但市府在後續的訴願訴訟中是否站得住腳，法界及學界也有很多質疑批判見解。

他也質疑，大選倒數，市府採如此高強度手段來衝撞，不免有中央地方政治對抗的疑慮。

盧秀燕表示，依照生煤管制自治條例，中火108年度生煤用量需降至1104萬噸，生煤是一整年度的用量，台電應在全年度中調度，且自治條例經市議會通過，105年1月25日生效實施，台電4年前就已接到通知，4年後才說做不到，並非國營事業應展現出來的風範。

盧秀燕說，中央能源政策失衡，導致台電發電須左支右絀、到處調度，產生的空污都是人民在受苦承擔，呼籲中央主管機關應趕快調配各種能源發電。

她也強調，市府絕不退縮與妥協，依法行政，落實台中生煤管制自治條例，強力捍衛中部的天空，維護市民健康。

台電台中市中火

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