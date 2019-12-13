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中華中小企業經營領袖協會 「首創五合一會員大會」

2019-12-13 17:52經濟日報 游志龍

中華中小企業經營領袖協會(以下簡稱「領袖協會」)於日前假台北五星級維多麗亞酒店盛大舉行第七屆會員大會，突破以往窠臼形式，今年首創將２個招牌活動合併舉辦，包括「領袖研究院」與「領袖市集」，讓會員聚會真正落實聯絡情感、互相學習、商機交流的目的。

領袖協會於2010年正式成立全國性的社團組織，會員限招收「中小企業經營領袖研究班」(以下簡稱「領袖班」)結業的企業主，可謂「領袖班」的正統校友會，有別於其他地區性且招收非「領袖班」結業的社團，為國內極具代表性的中小企業團體。

領袖班源於經濟部中小企業處為協助中小企業提升競爭力，規劃7天以EMBA架構概念為基礎的進修課程，至今已舉辦第18年，每年一屆，歷年逾2000位中小企業主結業。知名企業如上櫃公司大江生醫、上櫃公司邦特生物科技、代表台灣席聯合國的歐萊德公司等等⋯

此次會員大會並選舉出第七屆理事長，由第六屆趙淑燕理事長高票連任，晚會冠蓋雲集，隆重邀請到經濟部中小企業處陳國樑主任秘書率領張淑茹科長與吳政慶技士蒞臨指導，前經濟部中小企業處賴杉桂處長、國立台北商業大學張瑞雄校長與邱繼智教務長、財團法人中衛發展中心詹偉正副總經理與吳志立經理、全國創新創業總會黃志鴻秘書長率領３位幹部以及十大傑出女青年癌症關懷基金會陳月卿董事長等貴賓共襄盛舉！

領袖協會自2018年起為了讓會員們有再切磋學習的交流園地，創新開辦「中小企業領袖研究院」（以下簡稱「領袖研究院」）以及「領袖市集」兩大活動。「領袖研究院」為延續「領袖班」的傳承以及結業後的再學習觀摩，舉辦定期講座，邀請領袖班結業之各領域傑出菁英，分享他們的經營歷程或心法；傳遞具啟發性的新知與創見；闡述跨界資訊、新觀念、新技術、新產業等訊息，已取之於社會用之於社會的精神，壯大領袖協會的社會責任。

希望透過歷屆菁英的共同參與，挖掘並學習到更多專屬於企業主的經驗，培育從中小成長到中大甚至跨國企業的轉型歷程，以此建構一個上善循環的平台，讓會員有獨特私房管道以系出同門的水平，創新學習、成長與交流。並邀請創辦領袖班的前經濟部中小企業處賴杉桂處長擔任領袖研究院院長。

領袖研究院最受推崇的四大特色是，堅持只邀請「領袖班」結業的企業主演講、依北中南地理環境各邀請一位、90%與會者為企業主，且採TED模式演講20分鐘並分組與講師近距離交流討論30分鐘。至今舉辦８次共24位企業主演講，核心主題圍繞「隨經濟」對中小企業的影響，此次特別邀請「隨經濟」理論的創造者盧希鵬教授蒞臨演講，他是位電子商務與網路行銷等權威專家，得獎無數，且列名於美國名人錄，更獲天下雜誌票選為EMBA最受歡迎名師！

為提供會員們的商品有另一個獨特通路，去年年底於五星級飯店舉辦的「領袖市集」，今年已有20個攤位進駐，提供給會員設攤推廣商品的平台。今年更邀請３個公益團體進駐，讓企業社會責任更發揚光大！

中小企業轉型成中大企業的比例是相當高的，高票當選連任成功的趙淑燕理事長希望透過協會內較大型的活動，能給予中小企業在公司營運上，各方面教育、學習、觀摩與提攜，讓台灣經濟能更蓬勃發展。這一屆所有活動的主軸都將以協助會員成長、達成商機交流為目的，期望能為會員提供創新服務，為會員爭取更多資源，並且努力讓更多歷屆結訓的菁英回歸校友會，促進「中華中小企業經營領袖協會」國內會務蓬勃發展，繼去年成立中部服務中心後，預計明年將成立南部服務中心，以服務遍及全省的會員。

「中華中小企業經營領袖協會」第七屆理事長趙淑燕與新任理監事及與會貴賓合照
「中華中小企業經營領袖協會」第七屆理事長趙淑燕與新任理監事及與會貴賓合照
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「中華中小企業經營領袖協會」趙淑燕理事長暨全體理監事與報導中所提及之貴賓們合照
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經濟部社團

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