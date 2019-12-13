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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

【重磅快評】不理會盧秀燕訊號 中火給足蔡英文難堪

2019-12-13 17:33聯合報 主筆室

台中市管制生煤條例105年1月公布生效，明定中火在4年內減煤4成，中火雖有減用，但減幅不足，以致即屆期之際頻和台中市府爭執10%的容許差值，沒想到市長盧秀燕不埋單，3日開罰中火300萬元，並限10天改善，今天是最後一天，中火煤照燒、電照發，環保局明日將按次開罰600萬元，中火一副「恕難配合」態勢，後續發展深受國人重視。      

中火減用生煤未能達標，一直是近年來可以預見的事實，只是中火、台電並未正視，經濟部長沈榮津今年初還為中火機組汰換的技術問題特別拜會盧秀燕，卻碰了軟釘子，盧秀燕對減煤、汰換老舊機組的立場始終堅定，清淨空氣是她的競選承諾，只可惜，台電、中火未以長官碰軟釘子為警惕，心態還停留在林佳龍時代，未能加快減煤、機組汰舊步伐，終於吃下市府的罰單。

其實，台中市府早已對中火釋出將「依法執行」的訊號，今年市府環保局陸續出擊並查獲中火排放水汙染，累計重罰達8562萬元，因為事證明確，中火一毛錢也沒逃掉，都得乖乖繳納；台中市府當然不是要貪圖中火這幾千萬元罰鍰，因為這些錢都是公帑，拿左口袋進右口袋，並沒有多大意義。

但明眼人都知道，市府環保局沒事去查發電廠排汙水，動機並不單純，而且還天價開罰，「以水制煤」的意味就不言可喻，台中市府就是「明示」中火，汙水我可以罰你，要求改善，燒生煤也是照罰，如果罰不怕，那後面還有撤銷發電機組操作許可一招，中火豈有不解之理？        

中火、台電主事者應當是聰明人，只是聰明人不是懶就是犯糊塗了，明知生煤的減幅太少，最後一定不能過關，那為何不早做部署因應？以核養綠先不提，例如南北電力調度、機組加速汰換，都是台電能力範圍內可以做的事，捨此不為，不是懶，是什麼？  

台電、中火把自己可以做的事擺一邊，偏要在選舉敏感期間厚著臉皮來向中市府要求10%的容許差值，這麼大的動作，只為了要多燒一百多萬噸的生煤，那不是擺明戳破蔡政府一再說台灣不缺電的謊言嗎？更別說聯合國氣候峰會最近才公布我國減碳是全球倒數第3的評比，中火真是給足了蔡政府難堪。

台中市長盧秀燕表示，1104萬公噸生煤是中火全年使用量，台電應該在全年調度，不要...
台中市長盧秀燕表示，1104萬公噸生煤是中火全年使用量，台電應該在全年調度，不要到了年底才說做不到，市府捍衛市民健康，絕不退縮。記者陳秋雲／攝影
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台電環保盧秀燕

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