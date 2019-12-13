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轉單效應持續發酵 中小企業添17億元升級擴產

2019-12-13 15:41經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所今（13）日召開「中小企業加速投資行動方案」第21次聯審會議，通過盎如實業、欣大園藝、欣上原公司、鼎堅綠能四家中小企業投資17億元。

經濟部推出投資台灣三大方案，迄今已有278家廠商申請，投資金額約8,332億元，將可增加本國就業機會達67,601人。其中，「中小企業加速投資行動方案」自今年7月上路，已審核通過85家企業，總投資金額超過384億元，為地方帶來3,595個本國就業機會，後續還有超過70家廠商排隊待審。

經濟部指出，鍛造廠「盎如實業」以汽機車、自動化機械設備、航太等關鍵零組件為主力，已經通過IATF 16949國際認證，取得進軍歐美品牌車廠門票，除了是上銀科技主要供應商，也打入賓士汽車、DUCATI、Polaris、哈雷機車、MITSUBA等歐美日系汽機車大廠供應鏈。

近年智慧製造議題發酵，自動化零件需求增溫，為了提升產品質量與產能利用率，盎如實業規劃在台中大里投資逾2億元建置熱鍛智慧產線，透過產業升級來創造新優勢，預估可創造42個本國就業機會。

另外，在彰化水五金重鎮頂番婆名聲響叮噹的「欣大園藝」，是深耕當地超過30年的世界第一鋅合金噴水槍龍頭大廠，全球市占率超過五成，國際主要零售商Costco、Walmart、Lowe’s、Home Depot都有上架販售，每年仍然持續投入大量研發經費，光是園藝類專利就超過200項。

由於美中貿易戰帶動轉單效應，美國客戶紛紛要求提高出貨量，欣大決定於彰化鹿港投資逾6億元新建廠房、打造自有模具研發中心，並於現有廠房增設智慧化產線，導入高階生產設備，並招募13個本國專業人力，整合製程達到高品質高產能，使世界第一寶座屹立不搖。

至於「欣上原公司」以「Customatic」智慧居家電動床品牌行銷海外，MIT高品質廣獲好評，近年來致力發展全套智慧居家儀器，連結大數據提升生活品質，並根據身心障礙者、睡眠失調者等需求量身打造最合適產品，滿足各個族群需要。

同樣受惠轉單，欣上原決定加速投資超過6億元在彰濱工業區建置智慧化產線，透入軟硬體更新推動工廠高值化與創新化，使營運邁向新里程碑，預估可創造64個本國工作機會。

最後是環保節能設備新秀「鼎堅綠能科技」，擁有多項獨家專利技術，包括高溫電漿技術、空汙防治及節能技術、再生能源餘熱發電技術等，在氣、液、固體廢棄物處理及環保領域中開發多項環保節能設備，也針對「事業廢棄物處置」規劃「能源循環回收再利用」的嶄新配套措施，重視資源使用效率，設法以更少的資源創造更多的價值，並協助各產業提供廢棄物處理解決方案，在石化、化工、半導體、前瞻、綠能科技等產業有多項實績。

隨著國內半導體相關產業綠能與循環經濟工程案量增加，以及配合新南向政策布局東南亞環保產業，鼎堅考量現有廠房空間及產能不足，將投入超過1億元在台南新吉工業區建置廠房，希望創造更多產值，將綠能及永續循環經濟理念推廣至全世界，預估可創造33個本國就業機會。

綠能環保

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