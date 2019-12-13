中火14日起不能使用生煤！ 台電：全台供電都將受衝擊

台中市環保局今下最後通牒，回函表示自14日起仍有生煤繼續使用，視為沒有完成改善，並將按次處罰。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

中火之戰掀到最高潮！台中市環保局繼日前針對空汙對台電開出300萬元罰單後，今（13）日再下最後通牒，回函表示「自明（14）日起仍有生煤繼續使用，視為沒有完成改善，並將按次處罰」。對此，台電回應表示，人民要用電，電廠就必須發電，而且國內的電力供應使採全國融通，台灣是個大電網，台中市環保局要求中火全面不准使用生煤，電力供應恐不只衝擊中部7縣市，影響幅度恐達全國。

台電副總徐造華表示，台灣的電力供應就像人體的血液一般，目前中火是6部機使用生煤在運轉，其餘4部機則因環保停機，但台中市環保局卻要求中火全面不准繼續使用生煤，是不可能的任務。

至於台中市環保局後續要如何處分？是否自明日起罰單一張一張開？徐造華表示，這個台電無法表達意見，但人民要用電，電廠就要發電。

徐造華表示，不想淪為口水戰，中火也會儘量減少用煤，並朝明年生煤使用量達1260萬噸的目標而努力。

針對中部地區七縣市首長聯手抗空汙，並要求中火燃煤量必須減到每年1104萬噸一事，徐造華今日再次強調，生煤量使用的多寡，有太多綜合因素，包括：用電增加的幅度、天然氣使用的狀況，以及機組是否有大修排程和機組故障等情形，台電僅能承諾，2020年的生煤使用量會以1260萬噸為努力目標。

台電並表示，不管是台中電廠用煤量還是台電所有燃煤電廠總用煤量，今年都比去年下降，台中電廠今年更是大減300萬噸，這代表減煤的方向已經確定。

台電今年也擴大降載，減發度數屢創新高。此外，台電不只源頭減煤，更「從頭顧到尾」，電廠管末減排也努力做到更好，今年相較於104年台電所有燃煤電廠排放量減少40%。

台電再次強調，燃煤電廠各種改善作為最終反映在減排的成果上，呼籲各界正視台電在減排上已有重大進展，也呼籲各界勿抹滅台電一路減排的努力。