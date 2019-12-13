竹縣府積極招商 鳳山工業區剩最後3筆坵塊

新竹縣政府表示，受中美貿易台商回流及縣府招商影響，新竹縣鳳山工業區目前僅剩最後3筆坵塊，每筆坵塊規劃面積約為800至1000坪左右，有意購地的廠商應加緊把握，這一波公告至明年1月15日的期限，盡早提出申購。

產業發展處指出，鳳山工業區是新竹縣府第一個開發的工業區，基地座落新竹縣湖口鄉鳳山村，新竹工業區南側中華路與榮光路交叉口，緊鄰新竹工業區，距離新竹縣政府約10分鐘、湖口交流道約5分鐘、新竹高鐵站約25分鐘，區位優勢良好，交通相當便利。

鄰近工業區就有10所大學與專科學校，可提供專業的高階管理研發人才，基層的勞工資源也相當充裕。且公共設施完善，以15米園道作為貫穿園區的交通中軸線，另輔有12米園道，配有滯洪池，周邊設置綠地、服務中心、廢水前處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線等，提供廠商優良的生產環境。

產發處表示，工業區服務中心已於去年12月動土，可提供園區行政管理、教育展示及工商服務；區內正進行整地、排水、污水工程，超前預定工程進度20%，預計109年底完工，預估可創造1100個就業機會，有效提升產業競爭力，並帶動地方產業轉型與升級。

另外，目前工業區內已進駐廠商包含半導體製造装置大廠、機械設備大廠、以及IC設計大廠等達15家，已進駐廠商皆陸續進行申請建廠程序，期可透過龍頭廠商的進駐帶動上下游產業鏈。