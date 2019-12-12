人才流失有多嚴重？新加坡生技業榮景靠台灣人才撐

台灣面臨人才流失危機！中研院院士王平今（12）日指出，台灣產業有三大問題，其中包含人才「失去國際競爭力」。他直言，台灣人才是淨輸出，很多跑去美國、新加坡，尤其是不少高階醫療、生技人才跑去新加坡，造就新加坡生技業成為全球第四大，這些人才能回來一些，「可就不得了了」。

王平今日出席「經濟投資展望論壇 智取2020」，在講座中他談及台灣產業面臨的挑戰。他說，台灣產業最大的三個問題，分別是產業「不完善的結構轉型 」、技術與人才「失去國際競爭力」以及「工資停滯」。

王平論述道，第一大問題，是產業轉型不夠完整。他說，過去工業發展到一定程度就會轉為服務業，尤其是尖端服務業，但台灣服務業轉型失敗，還成為失業者避難所、許多人的小確幸生意，導致服務業的轉型比製造業還糟糕。

第二，是人才失去競爭力。王平認為，台灣人才流向是淨輸出，很多跑去美國、新加坡，尤其是台灣流出的三萬至五萬多人的高階生技、醫療人才，造就新加坡的醫療產業榮景，更讓新加坡的生技業成為全球第四大，這些人才只要回來一些，可就不得了了。

第三，為工資停滯。王平指出，台灣人薪資停滯20多年，只有製造業的平均薪資成長尚可，其中服務業最糟。他直言，台灣高教育勞工報酬加成低於國際水準，自1995年迄今都是往下走，主因是許多報酬被資本家以炒房地產等方式坐享其成。

王平提出21世紀後的產業政策建議，他認為政府不比企業家還懂，政府應賦予「軟技能」，透過大數據公開、以及以人力資本流動為激勵措施，讓開放平台與構想交流，來作為創造知識的動能，且將客戶作為營銷目標，讓良好運作的風險資本市場，作為企業資金的支持來源。