陶冬：貿易戰過20年也難解 未來5任美國總統更難搞

經濟日報今(12)日舉辦「經濟投資展望論壇 智取2020」論壇，邀請重量級財經學者及專業基金經理人，還有瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬演講，陶冬表示，雖然美國總統川普被認為近年最難搞的總統，但或許未來5任美國總統會更難搞。陶冬也認為，貿易戰將持續20、30年，屆時一個地球村會有兩個不同的科技體系。