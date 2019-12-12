台經院院長張建一看2020年：內需驅動經濟成長

台灣經濟研究院院長張建一對2020年看法相對樂觀，不僅認為明年全球經濟會比今年好，而直言台灣會更好。記者張語羚／攝影 分享 facebook

台灣經濟研究院院長張建一對2020年看法相對樂觀，不僅認為明年全球經濟會比今年好，而直言台灣會更好。他強調，政府在前瞻建設和5+2產業的投資，不一定是為了出口，而是為了促進未來消費成長力，從內需驅動經濟成長；不過他也坦言，台灣還是依賴出口，若遭遇重大衝擊還是會受影響。

經濟日報今（12）日主辦「經濟投資展望論壇 智取2020」，邀請五大智庫領導人齊聚一堂，為2020年經濟大趨勢把脈。展望座談由金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，與談人有台灣經濟研究院院長張建一、中央研究院經濟研究所所長陳恭平、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、中華經濟研究院院長陳思寬。

張建一樂觀看2020年台灣的經濟情勢，今年以來台商回台投資和貿易戰的轉單超乎了政府、智庫預期，主計總處預測全年民間投資實質成長率高達7.6%，且明年半導體大廠台積電仍擴大投資，台灣將是全球半導體最大市場。

不過，明年的投資成長率可能無法超越今年，但消費成長可望提升，張建一分析，以前投資是為了生產、生產為了出口，而當前政府推行的前瞻基礎建設及5+2投資，不僅是出口導向，更是在為未來的消費鋪路，透過提升生活品質，促進未來潛在的消費成長，經濟成長將由內需驅動。

全球經濟情勢方面，張建一認為，很快就會回復正常的成長軌道；當前每個國家的經濟發展狀況不一，有的看好、有的看壞，但過去二十幾年經歷了網路泡沫、金融海嘯到今日的美中貿易戰，人類經歷幾次危機都在學習。

即便如此，張建一也坦言，台灣還是出口依賴度高，若遭遇重大衝擊還是會受影響；面對美中貿易戰，後續勢必會發展成「一個世界二個體系」，而台灣這麼小的國家，未必要選邊站。