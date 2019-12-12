聯準會利率不動 中研院陳恭平：預留操作空間

中央研究院經濟研究所所長陳恭平認為，明年全球經濟情勢應是往比今年更不好的方向走，台灣雖受惠轉單回流，但經濟成長仍應正視薪資、水電、法規等整體環境改變。美國聯準會不再降息包含二大原因，一是美國經濟不錯，二是為明年可能的經濟風險，預留操作空間。

經濟日報今（12）日主辦「經濟投資展望論壇 智取2020」，邀請五大智庫領導人齊聚一堂，為2020年經濟大趨勢把脈。展望座談由金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，與談人有台灣經濟研究院院長張建一、中央研究院經濟研究所所長陳恭平、元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源、中華經濟研究院院長陳思寬。

陳恭平分析，美國聯準會今年以來已降息三次，除了或多或少來自川普壓力，當前美國經濟成長率預期在2%以上，股票價格徘徊在歷史高點，消費力各項表現均不錯，因此在2019年底終止了降息政策。

不過，陳恭平認為，明年全球經濟情勢似乎是往比今年更不好的方向走，明年是否會真的維持一樣利率？他點出，美國聯準會很可能同時在為2020年的經濟風險，預留操作空間。

陳恭平說，15日的美中協議恐怕不是大協議，後續仍有長期風險待觀察，再加上美國總統選舉到來，明年經濟情勢也充滿不確定性。

美中紛爭所產生轉單回流台灣，陳恭平強調，這些效應是暫時，不會是長期的影響，甚至有很多台商不覺得是「回流投資」，而是因應貿易風險的「全球布局」策略，不是只來台灣，也轉到東南亞。

陳恭平直言，台灣短期受惠貿易戰的效應，但扣除這些，台灣經濟發展長期的問題，仍是薪資水準留不住高階人才、用水用電、法令環評、政府效能等限制，這些都不會因為暫時性的台商回流轉單會得到解決。